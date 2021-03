Mauro Icardi dà della "cagna" a Wanda Nara sui social (e lei non gradisce)

Che pasticcio Mauro Icardi! L'ultima foto pubblicata dal calciatore argentino sulla sua pagina Instagram ha scatenato una vera e propria sommossa social. Non tanto per l'immagine, che immortala Icardi insieme alla moglie Wanda Nara e al loro mastino, quanto per la descrizione della foto: " Mi Perro y mi Perra ". Un vero "smacco" alla compagna, che viene letteralmente definita "cagna". E apriti cielo.

In appena cinque ore di pubblicazione l'immagine ha raggiunto 300mila visualizzazioni e quasi 4mila commenti (quattro volte tanto la media dei post di Mauro Icardi). Insomma la foto sarà pure bella, ma a catturare l'attenzione del popolo dei social è stata proprio quella definizione affibbiata dal calciatore argentino alla bella Wanda.

E se lo dice anche il marito...", "La traduzione non è uscita molto bene in italia aahhaha

Delicatissimo

La traduzione in italiano non è il massimo", "Mauro no dai mi sembra esagerato così", "Però mi sembra un po' troppo così

Ogni tanto però una traduzione andrebbe anche fatta, ci viene da dire. Perch va bene la lingua straniera (argentina in questo caso), ma il seguito di Mauro Icardi è internazionale e sono tanti gli italiani che seguono lo sportivo dopo aver vestito la maglia dell'Inter. Se poi ci metti che Wanda Nara non è proprio in simpatia a tutto il popolo del web, le conseguenze vengono da sè. E così gli internauti si sono letteralmente divisi tra chi ha ironizzato: "", "". E chi ha criticato la scelta di Icardi: "". E chi, infine, non ha perso occasione per cadere nello squallore.