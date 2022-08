La rivelazione di Meghan: "Cosa mi aveva detto Harry su suo padre"

La maternità, il desiderio di vivere a Montecito, la carriera, la vita privata e, di nuovo, il periodo passato a corte. Di tutto questo ha parlato Meghan Markle nella nuova intervista rilasciata a The Cut per presentare il suo podcast “Archetypes”, corredata da nuovi scatti glamour (e, per volontà della duchessa, senza filtri) realizzati da Campbell Addy e realizzata proprio nella dimora americana dei Sussex. “Quando i media hanno plasmato la tua storia come meglio ritenevano, è bello poterla raccontare in prima persona” , ha sottolineato la duchessa, che non ha risparmiato qualche nuova, velenosa frecciata ai Windsor.

Dalla corte inglese a Montecito

“Una delle prime cose che mio marito ha notato mentre visitavamo la casa sono state queste due palme” , ha dichiarato Meghan Markle alla giornalista Allison P. Davis, parlando del fascino che fin da subito la villa di Montecito ha esercitato su di lei e sul principe Harry. “Vedi come sono collegate alla base? Lui dice: ‘Amore mio, siamo noi’. Ora ogni giorno, quando Archie ci passa accanto, dice: ‘Ciao mamma, ciao papà’” . La parola chiave dell’intervista è “normale” . Ciò che desidera essere Meghan Markle. Lo ha ripetuto più volte, sia in maniera esplicita che in modo più sottile, raccontando aneddoti come quello relativo alla nuova casa di Los Angeles, o al fatto che Harry abbia trovato una squadra di polo a Santa Barbara. Meghan, però, ha mostrato quasi una sorta di timore relativo all’esposizione (e sovraesposizione) della sua immagine.

Per esempio, parlando di un suo possibile ritorno sui social, la duchessa ha affermato: “Vuoi sapere un segreto? Sto tornando su Instagram” , ma ha sottolineato di non riuscire a rimanere indifferente di fronte agli hater e al fango che le tirano addosso. La Markle ha dovuto rinunciare al blog e ai profili sui social network quando è entrata a far parte della royal family: “È stato un grande cambiamento, enorme, passare da quel tipo di indipendenza a una vita diversa. Se vuoi pubblicare le foto di tuo figlio, in quanto membro della famiglia reale devi prima darle alla Royal Rota. Perché dovrei dare loro una foto di mio figlio prima di poterla condividere con le persone che lo amano?”.

A tal proposito Meghan Markle ha spiegato: “La parte della mia vita che non sono stata in grado di condividere, che le persone non sono ancora riuscite a vedere, è la nostra storia d’amore”. Nonostante ciò i duchi di Sussex hanno smentito l’ipotesi, che circola sui tabloid da tempo, di un possibile reality show sulla loro quotidianità. Meghan ha messo l’accento sul bisogno di riservatezza, soprattutto per Archie e Lilibet Diana: “Non si tratta di essere ossessionati dalla privacy. Ciò fa di me un bravo genitore che protegge i suoi figli”.

Fuga dalla royal family

Per la verità in tutta l’intervista è apparsa piuttosto evidente l’avversione di Meghan per i media, in special modo per quelli che racconterebbero falsità sul suo conto. L’ex attrice ha voluto dare la sua versione dei fatti partendo dall’inizio, ovvero dal momento in cui lei e Harry hanno deciso di abbandonare la royal family, non sopportando più le rigide regole della corte, la pressione dei tabloid e il fatto che esaminassero la loro vita “con la scusa dell’interesse pubblico” . Harry e Meghan avrebbero voluto trasferirsi in un altro Paese del Commonwealth come il Canada, o il Sud Africa, ma la Corona non avrebbe approvato la decisione: “Tutto è accaduto solo perché, esistendo, stavamo sconvolgendo la dinamica della gerarchia. Così ci siamo detti: ‘Scappiamo da qui’”. Meghan ha citato altri reali che hanno preso questa strada, specificando che lei e Harry non hanno “inventato la ruota” , cioè non avrebbero fatto nulla di nuovo. “Per qualche ragione non era qualcosa che ci fosse permesso fare, sebbene diversi altri membri della famiglia avessero fatto esattamente la stessa cosa”.

L’affondo contro il principe Carlo

Il cuore dell’intervista, però, è nella rivelazione secondo la quale tra il duca di Sussex e il principe di Galles vi sarebbe una frattura profonda, forse addirittura insanabile. Harry avrebbe confessato alla moglie di aver “perso” suo padre anche a causa degli effetti tossici della stampa sulla loro vita privata e Meghan ha aggiunto: “Spero che tra loro non accada quanto successo a me con mio padre, ma è una decisione di Harry”, evidenziando: “Penso che il perdono sia davvero importante. Ci vuole molta più energia a non perdonare. Ma ci vuole un grande sforzo per perdonare…”.

Harry avrebbe anche detto a Meghan: “Alcuni [membri della Firm] non sono in grado di lavorare e di vivere insieme”. Stando al Daily Mail, però, la giornalista Allison P. Davis sarebbe rimasta “colpita” da come Meghan avrebbe impostato l’intervista, soprattutto per un dettaglio: la duchessa, infatti, non volendo rispondere a una delle domande, si sarebbe limitata a emettere dei suoni e poi avrebbe “suggerito” all’intervistatrice “come potesse trascrivere [questi] suoni gutturali che stava facendo”.

Non principesse, ma donne libere

Nelle fotografie che compongono l’intervista vediamo Meghan indossare outfit di grandi brand: da Tory Burch (per il vestito di copertina) a Lanvin (per gli orecchini della cover), da Bottega Veneta (abito nero scollato) a Chanel (vestito in tweed) fino al tailleur bianco di Proenza Schouler. La duchessa di Sussex, però, si è definita una mamma e ha fatto anche notare che quello della modella non è il suo mestiere. Proprio a questo punto della conversazione è intervenuto il principe Harry, che ha sottolineato: “Puoi essere entrambe le cose”.