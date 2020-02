Meghan e Harry salteranno le nozze di Beatrice per ripicca

Meghan Markle e il Principe Harry sono in rotta con gli York? Molti indizi lo suggerirebbero e spunta anche una fonte anonima.

Come riporta il DailyStar, i duchi di Sussex potrebbero non intervenire al matrimonio della Principessa Beatrice con Edoardo Mapelli Mozzi il prossimo 29 maggio. E la Megxit c’entra fino a un certo punto. La faida potrebbe essere infatti di lungo corso. In realtà Meghan e Harry sembrano avere delle tensioni con gli York da molto prima, cioè da quando si sono sposati.

Il primo indizio è il fatto che i Sussex non abbiano invitato al Royal Wedding Sarah Ferguson che, seppur divorziata dal Principe Andrea, resta duchessa di York e in buoni rapporti con l’ex marito - tanto che talvolta spuntano delle presunte indiscrezioni che parlerebbero di un riavvicinamento e un ritorno di fiamma tra i due. In realtà, va però ricordato che il ricevimento dopo il Royal Wedding - pagato dal Principe Carlo, neppure lui sempre in buoni rapporti con Sarah - vide un numero ristrettissimo di partecipanti: solo 200 invitati, tra cui però le Principesse Eugenia e Beatrice.

Il secondo indizio della faida riguarda il fatto che la gravidanza di Meghan sia stata annunciata a ridosso del matrimonio di Eugenia - fatto che da alcuni è stata immaginato come un modo per togliere luce a quest’altro Royal Wedding.

Il terzo indizio risale a questi ultimi giorni: in una lunga dichiarazione sul proprio sito, i duchi di Sussex hanno sottolineato come loro abbiano avuto regole differenti da altri membri della Royal Family. Meghan e Harry hanno infatti dovuto attendere per potersi mettere a lavorare e mantenersi in proprio, mentre altri membri della famiglia reale britannica non hanno dovuto aspettare. Il pensiero di molti, benché i loro nomi non fossero scritti nella dichiarazione, è andato proprio a Beatrice ed Eugenia - le quali tra l’altro sono Principesse per decreto della sovrana, ma non sono obbligate a una serie di doveri reali, tra cui l’impedimento ad avere propri profili social non istituzionali.

Che cosa succederà? Una fonte anonima dà un suggerimento. “ Ovviamente Harry e Meghan saranno invitati al matrimonio di Beatrice - ha commentato questa persona - ma sta a loro decidere se scegliere o meno di partecipare. Il problema con Harry e Meghan è che pensano di essere più grandi dell’istituzione. È una vergogna che le cose siano andate così ”.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?