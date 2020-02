Meghan Markle cede al veto della Regina. Non userà il marchio "Sussex Royal"

La Megxit in Inghilterra è ancora un argomento caldo, per non dire rovente. Nelle ultime ore si sono rincorse diverse news e indiscrezioni su alcuni veti imposti dalla Sovrana in merito alle attività svolte da Meghan Markle e il Principe Harry. Da quel che sembra, Elisabetta è molto contrariata per la scelta da parte dei Duchi di prendere le distanze dalla Corona, ma non ha voluto interferire più di tanto sulla vita privata del nipote. La Regina rispetta le scelte di Harry e Meghan, ma in quanto sovrana del popolo inglese, deve salvaguardare il buon nome della royal family. La Megxit è diventata realtà, ma da entrambe la parti non è stata certo indolore. Ora tutti gli occhi sono puntati sul marchio "Sussex Royal", che ha contraddistinto i Duchi durante il loro vissuto come reali inglesi. È agli onor di cronaca il veto da parte di Elisabetta di evitare l’utilizzo del brand, dato che Meghan e Harry non saranno reali fino al 31 marzo. La vicenda che ha suscitato molto clamore ha avuto un colpo di scena.

Nelle ultime ore, voci infondate, hanno fatto credere che Meghan Markle avrebbe voluto continure le sue attività filantropiche sfruttando il buon nome dei reali, remando contro un’imposizione della stessa Regina. Come ha riportato il Daily Mail, pare che la Markle abbia fatto un passo indietro, e che alla fine dei giochi, ha ceduto al veto imposto da Elisabetta e non userà più il marchio "Sussex Royal". Uno smacco per Meghan e una vittoria per la Regina, da quel che sembra. Infatti fonti vicino agli ex duchi, si parla di un “duro colpo” per la coppia reale. Non si tratterebbe però di un semplice rumor, il tabloid afferma che il portavoce della casa reale avrebbe già discusso con Meghan sul da farsi.

E le motivazioni di questo gesto, molto condivisibile, sono ben chiare. "Il duca e la duchessa sono concentrati su diverse attività no-profit, ma è stato convenuto che il termine reale non può essere legato alla loro vita in Canada", si legge in una nota. Il marchio è stato registrato ma ci saranno delle modifiche, e per ora è dato sapere che la fondazione non si chiamerà "Royal Sussex Foundation". La rinuncia al titolo porta inevitabilmente delle conseguenze, chissà se all’inizio Meghan Markle aveva compreso le condizioni di questo suo gesto.