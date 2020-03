Meghan Markle chiede al Principe Harry di trovarsi un lavoro. "Troppi debiti"

Tempi duri per Meghan Markle e per il Principe Harry ora che si apprestano a lasciare definitivamente la famiglia reale. Smetteranno di essere i duchi di Sussex dal primo aprile, mettendo fine a una Megxit dolorosa e che ha portato con sé una scia lunghissima di critiche e polemiche. Dal mese di gennaio ad oggi, infatti, sono tante le parole che si sono spese sul divorzio dalla corona da parte di Harry e Meghan, e sono diversi gli esperti e le fonti anonime che sono andati alla ricerca di una spiegazione e di un motivo per il quale i due avrebbero preso le distanze da Bukingham Palace. Si ritiene che la causa scatenante sia stata quell’indipendenza da tempo sognata e mai raggiunta. Sta di fatto però che la vita prevista dalla Markle non sarà poi così tanto felice come aveva sperato.

All’orizzonte spuntano diversi problemi economici che potrebbero minare il rapporto tra i due. È stato il National Enquirer a gettare un’altra ombra oscura sulla Megxit e sulla nuova vita di Harry e Meghan. Secondo fonti anonime, ma vicine alla Markle, pare che la coppia sia in ristrettezze economiche. Hanno un debito di quasi 7 milioni di euro che non riuscirebbero a ripagare nella sua interezza. Si crede che l’ennesima fuga verso le lande di Los Angeles sia dovuta proprio a questo motivo e che Meghan, adirata, pare che stia spingendo Harry a trovarsi un lavoro. Il loro conto in banca, che di per sé è già piuttosto cospicuo, non basterebbe comunque a sanare i debiti che hanno con la corona. Ci sono i rimborsi per la ristrutturazione del Frogmore Cottage e per tutte le ville lussuose in cui hanno vissuto nell’ultimo periodo. Il conto bancario quindi non potrebbe bastare e Meghan Markle non sarebbe disposta a mettere in serio pericolo le sue finanze.

"Questo debito è un duro colpo per i loro progetti ambiziosi – afferma la fonte al magazine americano-. Il problema è che il Principe non è commerciabile, non senso che in tutta la sua vita non ha mai avuto un vero e proprio impiego. Ora è ancora più difficile per lui riuscire a trovarlo – aggiunge -. Non ha un titolo universitario, né conosce una seconda lingua. Ha solo conoscenze in ambito militare".

Il matrimonio tra i due sarebbe quindi molto teso e sul punto di una grave frattura. La fonte conferma che Meghan per far fronte a questo pericolo "ha smosso tutto il suo staff per rilanciare la sua immagine sul piccolo e grande schermo". E ora che non sono più dei Windsor, non potranno neanche attingere a nessun tipo di fondo pubblico. Forse hanno fatto il passo più lungo della gamba?