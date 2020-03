Meghan Markle diventa doppiatrice: la sua voce debutta nel film della Disney

Pare che per Harry e Meghan Markle sia ufficialmente iniziata la nuova vita lontana da Buckingham Palace. Il principe e sua moglie sono volati in Canada definitivamente lo scorso gennaio, appena in tempo per scampare all'epidemia di coronavirus che sta flagellando il regno di Elisabetta II. Il principe Carlo è risultato recentemente positivo al Covid-19. I Sussex hanno rinunciato a ogni loro benefit e anche allo status di senior della famiglia reale e questo implica l'obbligo per loro di trovare un lavoro.

Che la decisione di lasciare la protezione di nonna Elisabetta II non sia stata estemporanea ma sia frutto di un lungo lavoro di studio e di tante riflessioni è stato subito chiaro. Dopo l'annuncio di Harry e Meghan di lasciare il Regno Unito, molti hanno ricordato il dettaglio della partecipazione dei Sussex alla prima de Il Re Leone, durante la quale il principe si fermò a parlare con il CEO Disney. Era luglio, le voci di un abbandono già si rincorrevano ma sebravano essere solo il solito pettegolezzo di corte. In quell'occasione, pare che Harry disse a Bob Iger che a sua moglie sarebbe piaciuto lavorare come voce fuori campo. Il CEO Disney si mostrò sorpreso da quella "raccomandazione" ma non escluse la possibilità di una collaborazione futura. Il tempi ora sono maturi ed ecco che Disney ha annunciato Meghan Markle come voce narrante dell'ultimo capolavoro sul regno della natura, Elephant. La firma per la collaborazione è arrivata poco meno di due mesi fa, a fine gennaio, in cambio della promessa di una cospicua donazione a un'organizzazione impegnatanella salvaguardia degli elefanti.

La produzione sarà disponibile dal prossimo 3 aprile ed è una storia originale di una famiglia di elefanti, che nella sua versione italiana vede la partecipazione di Elisa nel ruolo di Meghan Markle. Questo è il primo impegno ufficiale di Meghan Markle dopo la sua uscita dalla famiglia reale e c'è molta attesa per la visione del prodotto, che sarà uno dei film di punta della nuova piattaforma Disney +. Elephant, infatti, non sarà distribuito nelle sale cinematografiche ma sarà un prodotto esclusivo della piattaforma streaming appena lanciata. Quale strumento di promozione più forte della presenza di Meghan Markle in un suo prodotto per Disney? Ci sarà senz'altro grande curiosità attorno ad Elephant, in attesa che Meghan Markle concretizzi anche i suoi progetti cinematografici futuri.