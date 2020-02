Meghan Markle in dolce attesa del secondo Royal Baby?

Meghan Markle è in dolce attesa del suo secondo figlio? Sono mesi che il gossip impazza su una presunta seconda gravidanza dell'ex duchessa di Sussex. Sino ad oggi la coppia reale, Meghan Markle e il principe Harry, non ha mai dato l'annuncio ufficiale che i sudditi inglesi e il mondo intero attendono con trepidazione. Quello che si profila all'orizzinte della coppia "sovversiva" del Protocollo reale e dei sogni di Sua Maestà è l'eventualità che il secondo Royal Baby venga alla luce lontano da Londra e dal palazzo reale. E' ormai notorio che l'ex attrice americana abbia più volte contravvenuto ai diktat della regina Elisabetta e disdegni il caos mediatico e tutto il bailamme intorno alla Corona inglese. La Markle non ha mai fatto un mistero di voler procreare un secondo figlio nel suo Paese d'origine, l'America. Del resto anche Harry sembri assecondare tale suo intimo desiderio.

Le ultime vicende della "Megxit" hanno fatto grande clamore intorno alla scelta temeraria di Meghan e Harry di rinunciare al titolo di reali inglesi e di rifugiarsi in Canada per salvaguardare la propria privacy e ritagliarsi un angolo di mondo tutto loro lontano dai riflettori e dall'invadenza dei media. Però alcuni rumors avanzano il sospetto che dietro la decisone dei duchi di Sussex di abbandonare il Regno Unito vi sia la quasi certezza dell'arrivo di un secondo figlio per la coppia. Insomma, la lettura che molti bookmakers e fan del principe Harry e di Meghan Markle ne danno della "Megxit" attiene alla voglia segreta dell'ex attrice di godersi in tutta tranquillità in Canada la nascita del Baby Royal in arrivo. E Meghan potrebbe esserne davvero felice dopo l'esperienza difficoltosa relativa alla sua prima gravidanza e il post nascita di Archie quando i tabloid l'hanno subissata di critiche e fake news che l'hanno segnata interiormente.

Un vero scoop, se fosse confermato, che disvelerebbe il reale motivo dell'allontanamento della coppia reale da Palazzo e dai Windsor. A detta dei maligni, Meghan avrebbe convinto il consorte a prendere le distanze dalla regina e dai suoi doveri di principe nella prospettiva di far nascere il loro secondo figlio lontano dalle pressioni della Royal Family. Nell'idea di Meghan Markle, spogliarsi del titolo di duchessa e degli impegni onerosi della vita di corte le farebbe assaporare l'evento emozionante della gravidanza e del parto in totale serenità. Meghan e Harry hanno in più occasioni affermato che nei loro progetti e desideri vi è il proposito di allargare la famiglia. La coppia reale darà a breve un fratellino o una sorellina al piccolo Archie?

Meghan Markle in attesa del secondo Royal Baby?

E' vera la notizia di una presunta nuova gravidanza di Meghan Markle? I media mondiali non parlano d'altro da qualche tempo, ipotizzando un imminente secondo figlio per la coppia reale. La decisoine degli ex duchi di Sussex di rinunziare allo status di reali e di trasferirsi in Canada è stata molto criticata da chi ha malignato su un ingerenza assillante di Meghan che ha indotto passivamente Harry a tale discusso epilogo. Pare che la scelta ardita presa dai reali inglesi sia dovuta proprio a una gravidanza tenuta celata di Meghan. Il gossip senza stop continua a vociferare che l'ex attrice di "Suits" sarebbe incinta e che desideri godersi la sua condizione premaman in totale isolamento dal frastuono di Londra e dal palazzo reale. Se la notizia venisse ufficializzata, svelerebbe l'arcano sibillino dietro la decisione improvvisa della coppia di abbandonare la famiglia reale. Probabilmente, Meghan voglia evitare di rivivere la fase stressante vissuta durante l'attesa del primogenito per la sua nuova dolce attesa.

Quando ha generato Archie, la Markle, nonostante la vicinanza del principe Harry e di sua madre, Doria Ragland, abbia sentito la nostalgia dei suoi amici che vivevano oltreoceano. E, oggi, desidera essere attorniata dai suoi fedeli amici e non sentirsi più sola. Nel caso fosse confermata tale ipotesi, la regina Elisabetta potrebbe risentirsi ulteriormente dell'allontanamento non gradito di suo nipote e consorte. Nelle regole dell'etichetta reale un discendente del casato dei Windsor deve necessariamente nascere a Londra, in una delle numerose tenute reali, sotto la sfera influente di Sua Maestà.

Perché i bookmakers scommettono sulla gravidanza di Meghan

Prima del congedo definitivo dal loro ruolo di reali inglesi, che dovrà avvenire in data 31 marzo prossimo, Meghan Markle e il principe Harry dovevano presenziare al cospetto della regina Elisabetta II per adempiere alle ultime incombenze ufficiali. Ma tanto per non smentirsi, l'ex attrice statunitense ha nuovamente disatteso alle pretese della nonna autoritaria di Harry non recandosi nel Regno Unito con suo marito. Secondo l'autorevole parere degli esperti reali, l'arrivo a Londra del principe in solitaria celerebbe soltanto un ipotesi: la duchessa di Susex sarebbe in dolce attesa del secondogenito reale. Dunque è soltanto questione di tempo prima che la coppia "disobbediente" annunci il lieto evento. Anche gli "scommettitori" britannici fanno il loro pronostico sui duchi di Sussex consistente sostanzialmente nella notizia prossima della nascita di un secondo Royal Baby.