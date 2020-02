Meghan Markle nel suo primo ingaggio dopo la Megxit. Pronta per un reality show?

Meghan Markle non è più la duchessa di Sussex. È tornata ad essere una cittadina come tante. Ha lasciato Londra e, con il Principe e suo figlio, ora vive in Canada per una vita serena e piena di nuove opportunità. Gli ex duchi sono in cerca di stabilità e, grazie alla loro influenza, vorrebbero sfruttare il marchio dei Sussex per rilanciare la loro attività benefica a livello globale. Ma secondo le prime indiscrezioni, per Meghan Markle si profilano all’orizzonte altre opportunità di lavoro che la potrebbero vedere impegnata in altri progetti al di fuori del suo matrimonio con il Principe Harry.

Come riportano alcuni magazine americani, in particolare quello di Page Six, la Markle sta progettando un ritorno in tv in grande stile. E anche se il rumor ancora non è stato confermato, in molti affermano che la ex duchessa avrebbe già firmato un vantaggioso contratto di lavoro. Il tabloid di gossip rivela che Meghan potrebbe essere una special guest star in un reality show canadese che, neanche a dirlo, sarà presentato da Jessica Mulroney. L’eterna amica della Markle è un’attrice ed ha conosciuto la moglie di Harry sul set di Suits. Il loro legame è così forte che ha resistito al matrimonio reale e alla permanenza nel Regno Unito. Ora Jessica si sta per lanciare in un nuovo progetto televisivo e avrebbe deciso di coinvolgere la sua amica nell’avventura.

"I do, Redo", è il titolo di un reality show in cui Meghan apparirà come protagonista d’eccezione per un numero limitato di puntate. Si tratta di un programma dedicato ai matrimoni, in cui diverse coppie che si sono separate, cercano di risolvere i loro problemi e unirsi (di nuovo) in matrimonio. Per il momento non si conoscono altri dettagli. Solo che il reality sarà composto da 10 puntate e che Meghan potrebbe apparire solo in un paio di episodi. Sarà una sorta di consigliera delle coppie che partecipano allo show, dato che la duchessa prima di sposare Harry, è stata sposata con il produttore Trevor Engelson. Quindi, tutto sommato, potrebbe essere la persona giusta per elargire i consigli giusti.

Un’apparizione sporadica ma comunque di grande impatto. Tutto questo perché Meghan avrebbe diversi impegni in agenda a cui non può mancare. Questa indiscrezione si unisce a diverse news che sono trapelate sul suo conto. Oltre al reality show, la Markle potrebbe essere una doppiatrice per un film Disney e potrebbe figurare come produttrice per diversi programmi di Netflix e di Apple tv.