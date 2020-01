La rivelazione: "Meghan Markle è alla ricerca di un agente"

Dopo essersi congedata con il marito dai ruoli istituzionali nella Royal Family, Meghan Markle è pronta a tornare una donna in carriera. A svelarlo è US Weekly, a cui un insider ha rivelato che la duchessa di Sussex si sta dando da fare per trovare un agente. " Meghan si è attivata per cercare qualcuno che la rappresenti", ha rivelato la fonte, aggiungendo: " Può essere un manager o un agente, sta contattando persone, alla ricerca di qualcuno che la rappresenti per i suoi futuri progetti professionali”.

Quando i duchi hanno annunciato di volersi ritirare da membri senior della famiglia reale, hanno chiaramente detto di voler “ lavorare per diventare economicamente indipendenti” . Non sorprende quindi l’intenzione di Meghan di mettersi in moto per tornare ad impegnarsi in un progetto lavorativo. Circa tre anni fa la Markle aveva lasciato Hollywood per sposare il principe Harry e recentemente ha prestato la sua voce alla Disney per un progetto benefico, il cui ricavato andrà all’associazione Elephants Without Borders. La coppia non ha mai nascosto il desiderio di lavorare nel mondo della beneficenza e Meghan ha curato il numero di settembre 2019 di Vogue Uk. Anche in quel caso l’ex attrice aveva unito la moda ad uno dei temi a lei cari, le donne. Nel numero di settembre, la duchessa americana aveva inserito 15 donne da lei ammirate, che hanno cambiato il mondo, da Greta Thunberg all’attrice e attivista Jane Fonda.

Il futuro dei Sussex, ormai lontani da Londra, potrebbe essere quello di unire Hollywood a temi d’importanza mondiale. Anche Harry come la moglie, ha più volte collaborato ad iniziative sulla salute mentale e i cambiamenti climatici e pare che di recente Ted Sarandos del gigante Netflix, abbia espresso il desiderio di collaborare con la coppia reale. " Chi non sarebbe interessato a lavorare con loro? Certo che mi piacerebbe", ha affermato Sarandos agli Screen Actors Guild Awards.