Megxit: il Principe Harry troppo impulsivo e permaloso

Come stanno affrontando la Megxit il Principe Harry e il Principe William?

Il DailyMail mette a confronto le reazioni dei due fratelli, il primo dei quali è coinvolto personalmente nella questione, dato che è proprio Harry ad aver lasciato il Regno Unito, trasferendosi sull’isola di Vancouver in Canada con la moglie Meghan Markle e il loro primogenito Archie Harrison.

Pare che Harry e William abbiano un modo diametralmente differente di affrontare le difficoltà, stando alla testimonianza di una fonte anonima. Sembra quindi che Harry sia maggiormente emotivo, mentre William è più equilibrato, anche perché tende a condividere i problemi con la moglie Kate Middleton. Anche Harry condivide tuttavia molto con Meghan, che considera “ la sua roccia ”. “ Harry è più sensibile ed emotivo di William - ha detto la fonte - prende tutto sul personale. A volte può essere piuttosto impulsivo ”.

In questi giorni è emerso come la frattura tra i due fratelli non si è ancora rimarginata e Harry ha lasciato il Paese senza riappacificarsi con William. Il fatto che quest’ultimo affronti le cose in modo maggiormente razionale non significa però che abbia un cuore di pietra: il futuro Principe di Galles è amorevole e gentile, ma gestisce le emozioni in maniera decisamente più equilibrata.

Harry e William stanno ricreando un dualismo nella Royal Family di cui si è parlato anche nella serie tv “The Crown”: è come se per ogni generazione di regnanti - o di futuri regnanti - ci sia un tronco della famiglia che è più vicino alla tradizione e un altro, per così dire, più eccentrico. Questo dualismo è stato incarnato per esempio da Edoardo VIII e Giorgio VI, dalla Regina Elisabetta II e la Principessa Margaret e ora da William e Harry.

L’ultima occasione in cui la Royal Family si è dimostrata unita è stata in occasione del Remembrance Day lo scorso novembre. Dopo questo evento, i Sussex hanno preso un periodo sabbatico e quindi si sono trasferiti in Canada. Sussex e Cambridge si incontreranno ancora a marzo per alcuni impegni ufficiali: arriverà in quell’occasione la pace tra William e Harry?

