Harry e William sono ancora ai ferri corti

È ancora maretta tra il Principe Harry e il Principe William? Sembra proprio di sì e la vicenda risalirebbe al 2017.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, il duca di Sussex avrebbe lasciato il Regno Unito senza riappacificarsi con il fratello, dopo la Megxit. La decisione di vivere in Canada con la moglie Meghan Markle e il figlio Archie Harrison potrebbe allontanare i due rami della famiglia. Archie avrebbe in questo modo pochi rapporti con i tre cuginetti: il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis, quest’ultimo di un anno più grande di Archie.

Si ritiene che la spaccatura tra i due fratelli della Royal Family sia iniziata nel 2017, quando William avrebbe suggerito a Harry di rallentare nell’evoluzione del suo rapporto con Meghan. Una fonte anonima ha rimarcato come in questi anni i rapporti non siano stati affatto buoni, ma che entrambi i principi siano sollevati che la questione sia finita, ora che sono divisi da un oceano. La fonte ha anche difeso la scelta dei Sussex: la coppia avrebbe lasciato il Paese per essere finalmente felice.

Al tempo stesso, William però è triste perché i rapporti Harry non sono buoni come un tempo: non riesce più ad abbracciare il fratello come prima, dopo la frattura che li ha allontanati sempre di più. Pare che il duca di Cambridge abbia paragonato, parlando don un amico, quello che prova a un’agonia. “ Ho messo il braccio intorno a mio fratello per tutta la vita e non posso più farlo - avrebbe detto William - siamo entità separate ”.

Attualmente, i Sussex vivono in un palazzo da 10 milioni di sterline sull’isola di Vancouver e stanno pianificando una vita in cui dovranno auto-finanziarsi. Si dice che Meghan sia alla ricerca di un agente per riprendere a recitare. La duchessa era un’attrice molto celebre, lo era divenuta interpretando il personaggio di Rachel Zane nella serie “Suits” - girata tra l’altro proprio in Canada - che ha lasciato nel 2017 in occasione del fidanzamento con Harry.

La coppia è comunque al lavoro per nuove opere benefiche nella loro residenza in Canada, uno dei Paesi che fa parte del Commonwealth e quindi in cui la Regina Elisabetta II è sovrana. I Sussex si sono divisi lo scorso giugno dalla Royal Foundation, che resta invece nelle mani di William, in qualità di futuro Principe di Galles, e della moglie Kate Middleton. La divisione anche nella beneficenza fu considerato un segnale di rottura tra i fratelli.

