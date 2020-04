Dopo la Megxit? Il Principe Harry è travolto dai rimpianti

Spuntano nuovi dettagli sulla vita del Principe Harry dopo la frattura (volontaria) dalla sua famiglia di origine. La Megxit è diventata realtà dopo un lungo periodo in cui la Regina e il nipote hanno cercato di trovare un accordo per il divorzio. Ora il secondogenito del Principe Carlo è a Los Angeles insieme a Meghan e al piccolo Archie, si dice che abbia trovato casa a Malibù. La felicità però, per lui e la sua famiglia, è ancora lontana. Fonti vicine all’ex coppia reale fanno sapere che ci sono diverse tensioni tra il Principe e la Markle, tensioni che sono scaturite da inquietudini più profonde, dettate da una latente insoddisfazione da parte di entrambi. Questi disagi pare che siano un disagio vero e proprio per il Principe Harry. Meghan invece avrebbe già trovato la sua dimensione ed è già proiettata verso nuovi obbiettivi.

Le amicizie del Principe Harry fanno sapere che da tempo l’ex duca è travolto dai rimpianti, un sentimento che pare essersi acuito proprio in prossimità della Pasqua, momento di festività molto importante per lui e per tutta la famiglia. Harry sta soffrendo e non riesce a trovare un modo per pensare positivo. E per questo motivo il suo rapporto con Meghan è a un punto di rottura. È travolto dai rimpianti anche perché, a causa dell’emergenza sanitaria, non è potuto stare vicino al padre che, per fortuna, è guarito dal virus. Ed è travolto dai rimpianti perché pare che la Regina si sia già dimenticato di lui. Elisabetta è molto legata ad Harry ma, come riportano le voci di palazzo (ancora da confermare) pare che il loro rapporto si sia sgretolato come neve al sole. La sovrana per Pasqua avrebbe in mente di organizzare una sorpresa per i figli di Kate e William, per sentirli più vicini durante la quarantena. Una sorpresa che, secondo le voci, con molta probabilità verrà estesa solo ai figli dei duchi di Cambridge, estrometto di fatto il piccolo Archie. Una sorpresa che sarebbe stata organizzata come regalo di Pasqua e di compleanno. Louis e Charlotte sono nati, rispettivamente, il 23 aprile e il 2 maggio. Poco dopo però è nato Archie, quindi perché non includere in questa piccola sorpresa anche il figlio degli ex Duchi?

Le fonti affermano che ora la sovrana è sempre più vicina a Kate e a William. La Megxit, nonostante tutto, pare che abbia influito sul rapporto idilliaco che c’era tra Elisabetta e il principe Harry.