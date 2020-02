Melissa Satta dice di nuovo addio a Boateng? ​"Non sempre le cose vanno come vorremmo"

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng stanno vivendo un momento complicato della loro relazione. Dopo il riavvicinamento cominciato durante l’estate dello scorso anno, la coppia sembrava aver ritrovato amore e serenità. L’arrivo dell’attaccante ghanese alla Fiorentina aveva – di fatto - agevolato il riavvicinamento tra i due e la famiglia si era finalmente riunita. Oggi però qualcosa è cambiato e il loro amore potrebbe essere di nuovo a rischio.

Dopo appena sei mesi con la maglia della Fiorentina, infatti, Boateng se ne va in prestito alla squadra del Besiktas. Il trasferimento a Instambul del calciatore arriva come un fulmine a ciel sereno e la coppia è consapevole che questo spostamento non renderà facile il ménage familiare. Anzi. Lo sa bene Melissa Satta, che ha scelto di affidare il suo pensiero ai social network. Nelle scorse ore, l’ex velina mora ha pubblicato nelle storie del suo account Instagram un lungo messaggio per spiegare il particolare momento che il compagno e lei stanno vivendo dopo l’addio alla Fiorentina: " Non sempre le cose vanno come vorremmo... ma bisogna avere il coraggio di essere realisti e prendere delle decisioni. Spesso non serve dare delle colpe o puntare il dito… se sei un professionista e fai il tuo dovere potrai sempre camminare a testa alta" .