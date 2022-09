"Mi sono fatto l'amante". La frecciata social della figlia di Totti e Blasi

Sono bastati un videoselfie e una canzone neomelodica. Le possibili allusioni a Totti e Ilary (tutte da interpretare) hanno fatto il resto. La telenovela italica della separazione tra l'ex calciatore giallorosso e la consorte si è arricchita ora di una nuova appendice legata alla giovane Chanel, figlia della popolare coppia. Nelle scorse ore, l'adolescente ha infatti pubblicato su TikTok un contenuto interpretato da molti come una frecciatina ai genitori e alle loro turbolenze sentimentali. La ragazza del resto si è mostrata sul social network mentre, davanti a uno specchio, intonava una canzone dal titolo emblematico: " Mi sono fatto l'amante ".

Figurarsi: gli appassionati alle vicende della coppia vip hanno subito pensato che quel sottofondo musicale non fosse affatto casuale. "Hai fatto sempre le cose sbagliate, facessi mai una cosa che mi fa piacere... E io come uno scemo ti ho sempre voluta ", sussurra Chanel nel video, mimando le parole del cantante neomelodico Natale Galletta. Ma l'intero brano in questione sarebbe pieno di potenziali riferimenti alla vicenda balzata al centro dei gossip. " Mi dispiace per te ma è finita tra noi e sei stata tu a volere così ", recita la canzone in un passaggio. E in un altro ancora: " Ormai mi sono stancato, ti lascio stasera, ti ho dato troppo tempo per farti capire che io malgrado tutto ti volevo con me ". Le interpretazioni e le speculazioni chiaramente si sono sprecate. Così, diversi utenti si sono chiesti come mai la ragazza avesse scelto proprio quella colonna sonora.

La canzone di Rhove

E anche nei commenti al video non sono mancati riferimenti alle vicissitudini sentimentali di Totti, oggi legato alla 34enne Noemi Bocchi, e Ilary. " Ricordati che le colpe vanno però divise per entrambi, errori condivisi, anche mamma ha fatto errori... Stai vicini ad entrambi, il tempo aggiusterà le cose ", ha scritto ad esempio un'utente, riferendosi proprio ai genitori della giovanissima Chanel. " Mi dispiace, sicuramente anche voi figli state soffrendo ", si legge poi in un altro commento, seguito anche da consigli non richiesti e da considerazioni sulla popolare coppia: " Le colpe sono sempre di tutti e due ci vorrebbe soltanto tanta umiltà ed ammetterlo ".