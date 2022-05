“Mi viene da piangere”. Quattro naufraghi abbandonano l’Isola

L'Isola dei famosi non si ferma e proseguirà per un altro mese, fino alla fine di giugno, diventando così l'edizione più lunga della storia. Un prolungamento deciso in corsa dalla produzione alla luce dei buoni risultati. Mai un reality si era spinto così in là verso l'estate, per la gioia dei telespettatori che potranno godere ancora per qualche settimana della compagnia serale di Ilary Blasi, dei suoi opinionisti e dei naufraghi rimasti sull'Isola. Infatti, come da contratto, i concorrenti sono stati informati del prolungamento ed è stata data loro la possibilità di scegliere se accettare o meno di rimanere in Honduras anche dopo la fine del periodo presatabilito. La finale si sarebbe dovuta disputare ieri, 23 maggio e quattro naufraghi hanno deciso di non proseguire nel loro percorso fino al prossimo 27 giugno e di tornare subito in Italia.

Tra gli abbandoni più sofferti c'è stato quello di Guendalina Tavassi, tra le più amate di quest'edizione da parte del pubblico. L'influencer, nonostante avrebbe voluto continuare a stare in Honduras con suo fratello Edoardo, ha spiegato di avere delle questioni molto delicate in Italia e di non poter rimanere ancora sull'isola: " Devo tornare a casa dai miei figli. Mi viene da piangere, veramente. Vi volevo ringraziare per l’opportunità, è un’esperienza che porterò nel cuore. Oggi per me era la finale. Ilary io e te avevamo parlato, sai che ho delle cose di forza maggiore, urgenti che devo risolvere. Ho anche il compleanno dei 18 anni di Gaia. Non posso proprio restare ". La concorrente non è entrata nello specifico ma le vicissitudini personali di Guendalina Tavassi sono state spesso sulle pagine di cronaca e nonostante suo padre l'abbia rassicurata, lei ha scelto di rientrare in Italia. Edoardo Tavassi ha sofferto per la decisione di sua sorella e nel momento in cui lei ha lasciato l'isola ha urlato una delle frasi più famose dei reality italiani: " Sei tu l’Isola, l’Isola sei tu! ". Una citazione particolarmente apprezzata sul web, che ha fatto amare ancora di più Guendalina e suo fratello.

Anche Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, ha deciso di lasciare l'Isola dei famosi. Il giovane concorrente, che ha imparato a farsi conoscere e amare dal pubblico, ha deciso di far rientro in Italia per tener fede ai suoi impegni di studio: " Ho mantenuto la promessa fatta a tante persone, restare fino alla finale che doveva essere oggi. Da ora in poi per me per motivi scolastici, di università, è un grosso problema continuare questa esperienza. Di più diventa un problema che non so più gestire quando torno ". Alessandro ha dato un'ultima dimostrazione di responsabilità e maturità, elogiata sia dal pubblico, che gli ha riservato un caloroso applauso, che da Ilary Blasi: " Spero che tu sia stato d’esempio per tutti i tuoi coetanei ".