"Mi vuole lì dentro...": è amore tra Dayane Mello e Balotelli dopo la frase choc

L'amore ha ragioni che la ragione non conosce. L'amore, certo. Quante volte abbiamo sentito pronunciare questa splendida frase di Blaise Pascal? Viene spesso usata per giustificare comportamenti illogici dei quali sono capaci soltanto gli innamorati. E nemmeno tutti. A tanti è capitato almeno una volta nella vita di non ascoltare la propria ragione e di seguire l'istinto, soprattutto quando si tratta di rapporti interpersonali, ben sapendo che probabilmente non era quella la scelta giusta. Non che sia questo il caso di Dayane Mello, ma l'indiscrezione di queste ore che la coinvolge, e che vede coinvolto anche Mario Balotelli, è molto particolare, soprattutto alla luce dei fatti dei mesi scorsi.

L'antefatto al Grande Fratello Vip

Nel corso dell'edizione più lunga del Gf Vip, Dayane Mello è stata una delle protagoniste indiscusse. Nel bene o nel male ha dato materiale e spunto per la creazione di dinamiche all'interno della Casa. Anche se molti l'hanno ormai rimosso, per qualche settimana nella Casa c'è stato anche Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. Il calciatore del Monza è stato spesso partecipe delle puntate, sia in collegamento che all'interno della Casa. Ed è proprio quando ha fatto il suo ingresso fisico al Grande Fratello per fare una sorpresa ad Enock ha dato spettacolo. Non è stata un'apparizione particolarmente edificante per Mario Balotelli, soprattutto per quanto detto proprio a Dayane Mello, con la quale in passato ci fu un breve flirt.

La brasiliana è stata stuzzicata sul tema da Alfonso Signorini, che alla fine dell'incontro tra Mario e suo fratello, rivolge questa domanda alla brasiliana: " Dayane lo vuoi Balotelli come concorrente del Gf? ". Colta alla sprovvista, la brasiliana ha detto sì. Immediata la reazione del presentatore: " Mario, tu non te ne sei accorto, Dayane ti ha appena invitato come concorrente nella casa del Grande Fratello. Ti vuole lì dentro... ". E a quel punto il calciatore pronuncia la fatidica frase: " Mi vuole lì dentro però poi dice 'basta basta fai male'... ". Una battuta raggelante, che ha indignato i social ma non l'AgCom, che a distanza di mesi ha "assolto" il calciatore.

Il nuovo flirt