Hunziker e lo slime-party (a casa) "Dobbiamo fermare il coronavirus"

L'epidemia di Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il Belpaese, ha registrato negli ultimi giorni un significativo aumento di contagiati e vittime. Motivo per cui molti personaggi pubblici hanno fatto appello alla gente comune affinché vengano prese le giuste precauzioni secondo le regole anti-contagio ad oggi stabilite per contrastare la diffusione del patogeno. L'Italia vive giorni difficili e, tuttavia, non manca tra la gente la voglia di continuare a vivere la propria vita in spensieratezza. Ma, in questo momento di emergenza sanitaria, occorre avere senso civico e responsabilità, per la tutela del buono stato di salute personale e della collettività. E in queste ore è divenuto particolarmente virale un nuovo messaggio condiviso da Michelle Hunziker con il web, in un video pubblicato tra le sue Instagram story. A corredo del quale, la conduttrice svizzera con cittadinanza italiana ha reso pubblico di aver festeggiato il compleanno della sua terzogenita in un modo "speciale", ai tempi del tanto temuto Coronavirus.

"Per me oggi è una giornata speciale - ha esordito, nel nuovo video social -, come tutte le mamme quando è il compleanno dei propri figli. Perché ti riporta indietro, al momento in cui hai partorito. Ed è sempre emozionante” . E il messaggio sulla festa celebrata per la figlia prosegue, rivelandosi un invito rivolto a tutti a non uscire di casa, se non strettamente necessario: “Oggi lo festeggerò in una maniera particolare, torneremo a come si festeggiava i compleanni una volta. Cioè a casa, in famiglia. Pochi intimi, ma questo non vuol dire che Celeste non possa divertirsi. Sto preparando tutto uno slime-party divertentissimo. Saremo tra di noi. Rinchiusi in casa, è importante. Dobbiamo fermare l'epidemia”.

Oltre al video registrato tra le sue storie, la bionda conduttrice Mediaset ha dedicato anche un altro post pubblico alla terzogenita Celeste, nata dal suo secondo matrimonio con l'imprenditore Tomaso Trussardi. E il post in questione contiene una tenera immagine che immortala la Hunziker mentre tiene stretta tra le sue braccia la festeggiata.

