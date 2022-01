Mietta ora rivela in tv: "Vi dico perché non ho fatto il vaccino"

Nella puntata di domani, domenica 9 gennaio, tra gli ospiti di "Verissimo" ci sarà anche Mietta che spiegherà il motivo per cui non ha ancora voluto fare il vaccino anti-Covid. Recentemente infatti la cantante era stata al centro di una forte polemica per la sua decisione di non vaccinarsi contro il virus, dopo che aveva dichiarato, durante la diretta televisiva di "Ballando con le stelle" andata in onda su Rai Uno, di essere risultata positiva al virus. Invece il suo partner di ballo, Maykel Fonts, si era sottoposto al tampone ed era risultato negativo.

Ecco perché Mietta non è ancora vaccinata

La cantante ha ricordato: "L'ho scoperto il giorno stesso della puntata ed ero un po’ in subbuglio. Ero provata da quello che mi stava succedendo anche perché non sapevo come sarei stata. Più che rivelare a tutti della mia positività mi è dispiaciuto tutto quello che è successo dopo. Sono stata giudicata senza conoscere la situazione. Sui social mi hanno scritto di tutto". E infatti il caso era già scoppiato nello studio televisivo dopo che la giurata Selvaggia Lucarelli in collegamento esterno aveva chiesto alla cantante e al suo partner di ballo se fossero vaccinati. Il ballerino aveva assicurato di sì, mentre Mietta aveva sorvolato non volendo rispondere alla domanda. Quella non risposta aveva fatto scattare la Lucarelli che subito aveva incalzato Mietta, non riuscendo però a ottenere una risposta chiara.

Nel salotto di Silvia Toffanin ha però subito dopo spiegato il motivo della sua reticenza a vaccinarsi: "Per anni non ho mai preso medicine neanche per il mal di testa, ho sempre fatto fatica ad avvicinarmi ai farmaci perché ho sofferto di attacchi di panico. Ho un sacco di allergie e da ragazza ho avuto anche uno shock anafilattico. Per queste cose e per paura non avevo ancora fatto il vaccino. Ero perplessa, ma non ho mai detto che non l'avrei fatto”.

La cantante: "Non sono No vax"