Mietta positiva al Covid. Scoppia il caso a Ballando: "Sei vaccinata?"

La stagione di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai Uno, si è aperta con un caso. Non tanto per la positività accertata di Mietta, quanto per le polemiche scatenatesi sulla sua "momentanea" eliminazione e il dubbio, insinuatosi per mano della Lucarelli, che la cantante non sia vaccinata.

L'indiscrezione, che un concorrente fosse risultato positivo al Covid, era trapelata pochi minuti prima dell'inizio dello spettacolo. Chi fosse il personaggio famoso positivo, però, si è saputo solo in avvio di puntata, quando Milly Carlucci ha dedicato alcuni momenti alla spinosa questione.

Tutte le coppie hanno fatto il loro ingresso in studio per la sigla di apertura, ma è spiccata immediatamente l'assenza del duo composto da Mietta e Maykel Fonts. Milly Carlucci si è così collegata con la cantante, che si trovava in quarantena nella sua abitazione. Mietta ha subito rassicurato la conduttrice e i colleghi sulle sue condizioni di salute: " Sto bene, non ho sintomi. Mi dispiace solo non essere in studio con voi ". Inevitabile parlare delle sorti del gioco e del possibile addio a Ballando per la cantante e il suo insegnante. Milly Carlucci ha spiegato: " Per il momento Maykel (il ballerino in coppia con Mietta) è risultato negativo ai primi tamponi rapidi e siamo in attesa del molecolare per capire come si evolverà la situazione ".

Secondo il regolamento, modificato durante la passata edizione quando le restrizioni per il Covid erano ben più rigide, la coppia può rimanere in gara se uno dei componenti del duo si esibisce in pista, anche da solo. " Se anche uno di loro balla la coppia rimane in gioco, altrimenti scatta l'eliminazione ", ha chiarito la conduttrice mentre Mietta era ancora in collegamento esterno. La Carlucci ha specificato quanto l'esito del tampone molecolare, fatto dal ballerino Maykel Fonts prima dell'inizio dello show, fosse fondamentale. " Non si tratta di un espediente. Dovremo aspettare i risultati nel corso della puntata prima di sapere se ci sarà un'eliminazione o se Mietta e Maykel rimangono in gara ".

Lo spettacolo ha preso il via con le varie esibizioni e solo intorno alle 23.30 la Carlucci è tornata sull'argomento, dando il risultato del tampone molecolare a cui Fonts si era sottoposto poche ore prima. " Maykel è risultato negativo - ha subito chiarito la conduttrice - ma per problemi tecnici non è potuto arrivare in studio per esibirsi e quindi non ha potuto tenere la coppia in gara ". L'annuncio dalla presentatrice ha scatenato i mormorii in studio e la Carlucci si è vista costretta a chiarire la situazione: " Per il momento sono eliminati, vediamo se la prossima settimana potranno tornare in gara ".