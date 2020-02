Milano Fashion Week, Elisabetta Canalis fuori di seno alla sfilata

In questi giorni, Milano è pervasa dal clima inebriante della Fashion Week, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. In ogni angolo della città, dal centro alle periferie, le strade si animano con gli eventi correlati e le sfilate, le serate più esclusive a cui partecipano i nomi più in vista dello showbiz internazionale. Per l'occasione è tornata a Milano anche Elisabetta Canalis, che difficilmente si perde una Fashion Week milanese.

L'ex velina e modella, infatti, ora vive a Los Angeles con il marito e sua figlia. Bryan Perri è uno stimato medico ortopedico dell'altra parte dell'oceano ed è lì che Elisabetta Canalis si è ricostruita la sua vita. Torna spesso in Italia, soprattutto ad Alghero, dove vive la sua famiglia d'origine ma è per le impossibile saltare gli appuntamenti mondani più importanti come quelli della moda. Sono tanti gli stilisti che si contendono la sua presenza ai loro eventi, alle sfilate e agli after party ed Elisabetta difficilmente ne salta qualcuno. In questi primi giorni è stata vista ad alcune delle feste più esclusive di Milano e ha presenziato anche a diverse sfilate. Ed è proprio prima di una di queste che Elisabetta Canalis ha regalato un momento hot ai suoi fan.

L'ex velina si è presentata alla sfilata di questa mattina con indosso un tailluer chiaro con decorazioni dorate. La giacca, senza bottoni, mostrava un body trasparente indossato dalla modella senza biancheria intima. Per quanto sia stata attenta, Elisabetta Canalis non è riuscita a evitare che la giacca si aprisse eccessivamente mostrando il seno. Forse un colpo di vento, o forse un movimento troppo repentino per correre via dai paparazzi e arrivare in fretta alla sfilata. Fatto sta che il momento è stato immortalato dai fotografi, che non si sono fatti trovare impreparati e hanno colto l'attimo. È stato solo un istante per la bella Ely, ma tanto è bastato per far andare in estasi i suoi tantissimi sostenitori.

D'altronde, le sue curve sono da sempre amate e ammirate, fin dai tempi in cui Elisabetta Canalis sgambettava sul bancone di Striscia la notizia. Sono passati più di vent'anni ma quei ricordi sono vividi nella mente dei fan dell'ex velina, che la ringraziano sentitamente per il look scelto per partecipare alla sfilata. Anche se ha superato la soglia dei 40 anni, Elisabetta Canalis continua a essere una delle donne italiane più affascinanti, un ideale di bellezza intramontabile che anche dall'altra parte del mondo ottiene ammirazione e riconoscimento.