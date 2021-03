Il segreto di quella "luce viola" sul parto e la nascita di Vittoria

È nata da poche ore ma è già la regina dei social proprio come la mamma Chiara Ferragni. Parliamo di Vittoria Lucia Ferragni la secondogenita di Chiara e Fedez che porta il cognome di entrambi i genitori, nata a Milano nella clinica Mangiagalli. Dopo la prima foto che ha annunciato il suo arrivo, le congratulazioni sono piovute da ogni parte del mondo per augurare alla piccola e già “influencer” neonata, ogni bene.

Con il passare delle ore però si sono venuti a scoprire molti particolari legati al suo arrivo, primo tra tutti il colore della sala parto dove la piccola è stata data alla luce. Dalla prima foto infatti si nota che l’ambiente era totalmente viola, con una sola luce rosa vicino al viso della bellissima bimba che non sembrava, al contrario di molti neonati, aver subito il trauma della nascita. Forse il motivo si deve proprio a questa particolare illuminazione. Si tratta infatti di una luce biodinamica per la cromoterapia natale. Una soluzione innovativa per migliorare le sale parto, oltre ad uno strumento tecnologicamente avanzato per la cromoterapia. Grazie a questa gli ambienti diventano molto più rilassanti, con provati effetti benefici sulle emozioni della partoriente e dei medici che la accompagnano in tutte le fasi del parto.

Questo tipo di illuminazione simula la luce naturale del sole, permettendo così di sincronizzare l’ambiente interno con l’orologio biologico di ogni individuo in questo caso della neonata. Di sicuro una tecnica che ha permesso a Chiara Ferragni di partorire in maniera meno traumatica, e a Vittoria di venire alla luce serenamente. Ed in effetti già a poche ore dal parto Fedez ha fatto sapere, durante la conferenza stampa via streaming per la presentazione di “LOL: chi ride è fuori”, che sia la mamma che la piccola stavano bene e ha ringraziato tutti per le migliaia di messaggi di congratulazioni ricevute. Un'ulteriore prova In serata quando ha postato una foto di Chiara in ospedale, sorridente e in splendida forma, mentre stringeva Vittoria tra le braccia.

A tutto questo si va ad aggiungere un altro piccolo mistero sull’orario della nascita della bimba. Quando è stata postata la foto su entrambi i profili dei genitori, il web era già a conoscenza sia della nascita che del nome. Sembra infatti che la notizia sia trapelata tramite l’amica di una delle ostetriche presenti al parto. Il messaggio è stato poi subito cancellato, ma la bella news era già diventata virale battendo sul tempo gli stessi genitori.