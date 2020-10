Il mito di Lady Diana rivive con The Crown. Torna la serie tv sui reali inglesi

È una storia triste quella che ha vissuto Lady Diana. La principessa che ha osato "sfidare" le regole di corte e che ha ottenuto il divorzio dal Principe Carlo, è stata la protagonista indiscussa di una lunga serie di gossip e pettegolezzi che hanno animato i giornali di settore per oltre venti anni. Lei ora non c’è più, è morta a Parigi nel 1997 in un tragico incidete stradale, ma il suo ricordo è rimasto nel cuore di tutti. E proprio il mito di Lady Diana farà da sfondo ai nuovi episodi di The Crown. La sontuosa e premiatissima serie di Netflix che racconta tutti i retroscena della famiglia reale inglese si appresta a tornare on-web dal prossimo 15 novembre con gli episodi inediti dalla stagione quattro.

L’attrice Emma Corrin, bionda e dal viso candido e sincero, sarà la Lady Diana della serie The Crown. I dieci episodi che compongono la quarta stagione della serie tv, affronteranno tutti i problemi che il regno della Regina Elisabetta ha dovuto affrontare tra la fine degli anni ’70 e tutti gli anni ’80. Tra problemi di natura politica, sociale e culturale. Gli eventi verranno narrati dal 1977, anno del primo incontro tra Carlo e Lady Diana Spencer, fino ad arrivare al 1990, anno in cui ci saranno le dimissioni di Margaret Thatcher, la prima donna a ricoprire il ruolo di Primo Ministro nel Regno Unito.

Here's your first proper look at Princess Diana’s wedding dress from The Crown series 4, created by costume designer Amy Roberts pic.twitter.com/EcFBMcaqWs — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) October 4, 2020

Confermata Olivia Colman nel ruolo della Regina Elisabetta, come Tobias Menzies nei panni del Principe Filippo. Oltre a Emma Corrin che sarà appunto Lady Diana, la mitica Gillian Anderson (celebre per essere stata la Dana Scully in X-Files) interpreta l’amata e odiata Margaret Thatcher, in un ruolo cucito alla perfezione sulle sue solide spalle.

Manca ancora più di un mese al debutto della serie tv, che arriverà su Netflix e in esclusiva solo per gli abbonati al colosso dello streaming, ma la campagna promozionale è già entrata nel vivo. È disponibile il trailer ufficiale che mostra le prime immagini ufficiale, ma è dal mondo dei social che arrivano le novità più interessanti. Come la foto di Emma Corrin intenta a indossare l’abito da sposa che ha reso celebre Lady Diana nel giorno del suo matrimonio. Proprio quell’abito che nel 1981 è stato realizzato dagli stilisti David e Elizabeth Emanuel, passati poi alla storia per questa creazione. The Crown però non si ferma qui. Sono in programma altre due stagioni, la quinta e la sesta, che molto probabilmente verranno trasmesse solo nel 2022.