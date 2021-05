La moglie di Bongiorno: "Parlo sempre con Mike..."

Sono passati dodici anni dalla morte dell'indimenticabile Mike Bongiorno. Ma la moglie, Daniela, lo sente ancora vicino a guidare la famiglia: " Mike è presente con la sua energia intorno a me ". Non parla con lui, ammette, ma sente la sua presenza in ogni gesto quotidiano. Lo percepisce fisicamente, perché il loro - ha confessato la donna nell'ultima intervista a Repubblica - era un grande e " fortunato " amore.

Le ceneri del presentatore oggi sono custodite nella cappella di famiglia a Dagnente, sul lago Maggiore. La bara era stata trafugata nel 2010 e ritrovata un anno dopo dai carabinieri di Arona. " Ho preferito toglierlo dal cimitero - ha confessato Daniela Zuccoli - e metterlo al sicuro in una camera blindata. Nessuno potrà più portarlo via ". L'8 settembre 2009 Mike Bongiorno veniva a mancare in un albergo di Montecarlo, vittima di un infarto che non gli ha lasciato scampo. Gli anni passano ma la sua presenza rimane e la moglie, Daniela Zuccoli, lo sente: " Avverto una tensione sotto lo sterno, che si manifesta in due modi differenti. La prima fa male, è la sensazione dei rari abbandoni. La seconda rilassa e commuove, quando significa che Mike mi approva. E poi lui vede prima di noi, indirizza i nostri destini. Domenica scorsa, per esempio, è successo ".

Mio figlio Miki ha preso la funivia di Stresa mezz'ora prima che precipitasse. Non posso non pensare che Mike lo abbia custodito

Domenica 23 maggio, mezz'ora prima che si compisse la tragedia della- Mottarone, Michele Bongiorno, 49 anni, era salito in vetta per fare una discesa in mountain bike: "".

Nonostante i ventisei anni di differenza, la storia d'amore tra Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli ha attraversato i decenni, le crisi e le infedeltà. Un amore coronato dalla nascita di tre figli, l'ultimo dei quali avuto nel 1989, quando il conduttore aveva 65 anni: " Ci siamo lasciati per oltre un anno, mi sono messa con un altro, Mike ha scatenato gli avvocati. Siamo tornati assieme e abbiamo concepito Leo". Era "maniacale" nei gesti Mike Bongiorno - confessa la moglie a Repubblica - una ritualità che oggi le manca e che lei stessa compie perché " rassicurante ". Prima della morte, Mike non aveva manifestato alcun segno dell'imminente infarto, ma era diventato più " profetico ": " Tre giorni prima di morire tenne un discorso ai figli, non lo aveva mai fatto prima: ricordatevi, disse loro, di non smettere mai di sognare ".