La moglie di Nainggolan: "Dopo il tumore, non potrò più avere figli"

Claudia Lai, moglie del calciatore Radja Nainggolan, ha deciso di rendere pubblica la sua lotta contro il tumore al seno e ha spiegato perché, dopo aver nascosto la malattia, ha deciso di condividerla sui social.

“ Sono passati esattamente dieci mesi da quel maledetto giorno. Quel fottuto giorno che ha stravolto la mia vita. Ho passato 10 mesi di mer.. a mascherare rabbia e dolore – ha scritto Claudia su Instagram - . Un dolore talmente grande che a parole non riuscirei mai a spiegare[..] Ho mascherato bene tutto, dicono, (perciò se sorridi, non stai male e non soffri) e tante persone si sono approfittate del mio modo di essere. È tutto vero, la malattia ti cambia, ti apre nuovi orizzonti, cambia il modo di guardare la vita, e tutto, anche le piccole cose diventato importanti[...] ”.

Una sorta di coming out, dunque, quello della moglie di Nainggolan che, intervistata da La Gazzetta dello Sport, ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a parlare pubblicamente della malattia. “Avevo bisogno di confrontarmi con persone che avessero o stessero passando il mio stesso incubo per capire a cosa stessi andando incontro – ha detto - . Parlarne pubblicamente mi ha dato modo di conoscere virtualmente tante donne con il mio stesso problema, creare delle amicizie dove ci davamo forza l’una con l’altra. A mia volta sono diventata un aiuto per loro ”.

Consapevole di essere in un momento molto delicato e “di non esser stata abbastanza lucida per affrontare il problema”, Claudia Lai spiega di essere stata operata per tempo e di aver deciso di rientrare a casa dalle figlie subito dopo l’operazione. “ Io sono stata fortunata, mi sono accorta per tempo, anche se era già al quarto stadio. Noi donne dovremmo amarci di più e farci controllare spesso. A volte basta poco per evitare una tragedia – ha detto - . Amo Roma, mi ha salvato la vita. In primis il dottor Del Vescovo (ex medico sociale del club giallorosso, ndr) che mi ha messo in contatto con il dottor Vincenzi del Campus Biomedico dove ora sono seguita e coccolata. Tutti sanno che di calcio non capisco un granché, ma a Roma ho conosciuto tante persone, sono rimasta legata a tutti, è stata casa mia. Cito Amra Dzeko, una donna splendida ”.

Operata nell’aprile del 2019 a Milano, Claudia Lai si è poi sottoposta ad una serie di cure che l’hanno costretta ad una menopausa forzata. “ Tutte queste cure mi hanno provocato diversi problemi, come a tutti d’altronde. Cuore, difese immunitarie basse, osteoporosi e altre causate dalla menopausa forzata – ha fatto sapere - . Grazie a Dio ho già due splendide bambine, anche perché non potrò più avere figli ”.