Morgan, è nata la figlia Maria Eco

Ai tempi della pandemia di Coronavirus, è stata divulgata in rete la notizia della nascita della terza figlia del protagonista indiscusso della settantesima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio. Stiamo parlando di Morgan. L'ex Bluvertigo e la sua attuale compagna, Alessandra Cataldo, hanno dato alla luce Maria Eco. E a darne annuncio è stato il Dj Ricc Frost nel suo ultimo messaggio condiviso con i follower sul suo profilo Facebook, in cui non mancano parole sull'emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il sistema sanitario nazionale: “Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere, ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan”.

Sotto il post rivelatore condiviso dall'influencer sulla nascita di Maria Eco, com'era prevedibile che accadesse, sono giunti diversi messaggi riportati dagli utenti. Tra cui, si leggono i seguenti commenti : "Che succede?!"; "Rallegramenti"; "Benvenuta cinina! Un momento travagliato in tutti i sensi!"; "Benvenuta piccolina, sei nata in un brutto momento, ma forse anche per questo sarai la nostra speranza e ci porterai fortuna! Congratulazioni a Marco e Alessandra!".

E ancora: "Chissà che ninnananne meravigliose"; "Grande Morgan, fai figli come se non ci fosse un domani"; "Ma ne ha fatta un'altra?".

Reduce dalla sua tanto discussa partecipazione al Festival di Sanremo 2020, Morgan è papà anche di Anna Lou e Lara, rispettivamente di 18 e 6 anni e avute dall'attrice Asia Argento e l'ex concorrente di X factor, Jessica Mazzoli

Il compagno d'avventura sanremese dell'ex Bluvertigo, Bugo, in una recente intervista concessa a Il fatto quotidiano ha dichiarato: “La cosa ridicola è che Morgan dice di avermi creato. Dovrebbe vergognarsi e nascondersi. Morgan lo reputavo intelligente, un amico, e sa benissimo che l’ho invitato io al Festival e lui ha cantato la mia canzone (il brano sanremese dal titolo Sincero, ndr), l’ho scritta io ed era già pronta”.