Morgan diventa ancora papà

Un nuovo capitolo si aggiunge alla saga della vita di Morgan: il cantautore sta per assumere il ruolo di padre per la terza volta. L'amore per la sua compagna Alessandra Cataldo, con la quale è legato da circa quattro anni, ha determinato che i due concepissero un figlio frutto del loro intenso sentimento. L'ex concorrente di X Facror sarebbe quasi all'ottavo mese di gravidanza. Il cantautore 47enne è un artista a tutto tondo che traspone nella sua musica il genio ribelle che lo ispira e il suo stile romantico e dandy. La sua personalità anticonformista e la sua anima tormentata rispecchiano i risvolti che ha assunto la sua vita, vissuta all'insegna della trasgressione e della dissoluzione, costantemente al confine tra la realtà e la follia. Sono noti gli episodi venuti a galla che hanno palesato la notizia che l'ex frontman dei Bluvertigo facesse uso di cocaina. In seguito allo scandalo lo stesso Morgan, tramite un coming out, ha reso pubblica la storia della sua dipendenza dalla droga, giustidicando tale suo vizio come rimedio per combattere la depressione.

Sono balzate agli onori della cronaca, inoltre, le sue vicende private legate ai conflitti esacerbati sfociati in beghe giudiziarie nel rapporto con le sue ex compagne, Asia Argento e Jessica Mazzoli, entrambe madri delle sue due figlie, Anna Lou e Lara. Le sue ex gli recriminano il suo lassismo nel non assumersi le responsabilità di padre e di non far fronte agli obblighi genitoriali. Come è emerso nelle dispute condotte in diretta tv nei programmi di Barbara d'Urso, Morgan non avrebbe mai versato gli alimenti alla figlia avuta con la Argento. Richieste incessanti da parte delle due donne che si sono riverberate sullo stato economico, già precario, di Marco Castoldi. Un dissidio interminabile che ha sfibrato la vita del cantante 47enne, sino a condurlo al declino totale. E' dell'estate scorsa l'ingiunzione di sfratto che ha condotto alla vendita all'asta della casa "museo" di Monza di proprietà di Morgan, a cui il cantante era profondamente legato poiché rappresentava per lui un rifugio nonché fonte di ispirazione per comporre la sua musica. Purtroppo i guai economici di Morgan stanno pregiudicando altresì la prosecuzione serena della gravidanza di Alessandra e un futuro garantito al nascituro in procinto di venire al mondo.

Morgan papà per la terza volta: primo maschietto in arrivo per il cantautore

Morgan e Alessandra sono innamorati e la loro storia prosegue splendidamente da circa quattro anni. La coppia, attualmente, aspetterebbe un maschietto, il primo per l’ex leader dei Bluvertigo. Entrambi manifestano profonda letizia per il figlio in arrivo e sono in trepida attesa per il lieto evento. Il bimbo della coppia dovrebbe nascere a cavallo tra il mese di febbraio e marzo prossimi. Destino vuole che il piccolo venga alla luce proprio in prossimità dell'importante evento del Festival di Sanremo, nella cui edizione 2020 parteciperà anche Morgan in coppia con Bugo col brano "Sincero".

Il presente di Morgan è la sua Alessandra, della quale il cantante è profondamente innamorato. La Cataldo sta per donare al musicista il suo primo maschietto, ma, soprattutto, è riuscita a far rinascere la vita spenta del ribelle ragazzo, grazie all'amore che nutre per lei. Dopo due relazioni alle spalle travagliate, oggi, il cantautore sembra aver riacquistato la serenità interiore. Morgan e Alessandra Cataldo sono legati sentimentalmente da circa 4 anni. La devozione della ragazza è ammirevole, poiché non si è mai sottratta dal supportare Marco nei momenti più bui, rimanendogli accanto con fedeltà. Ma molti si chiedono chi sia Alessandra Cataldo. Sul suo conto sono trapelate pochissime notizie perché lei disdegna le luci della ribalta e il gossip. Sembra che fosse una fan del cantante e che questa sia stata la ragione che li avrebbe avvicinati. L'unico dettaglio sulla attiale compagna di Morgan attiene al dato che è nata a Finale Ligure, in provincia di Savona.