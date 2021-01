Morta Marion Ramsey, l'agente Hooks di "Scuola di polizia"

Un'altra morte celebre si aggiunge a quella dell'ex Charlie's Angels Tanya Roberts. Giovedì 7 gennaio nella sua casa di Los Angeles è stata ritrovata senza vita Marion Ramsey. L'attrice, 73 anni, era diventata famosa vestendo i panni dell'agente Hooks nella popolare serie di film "Scuola di polizia".



L’attrice statunitense si era ammalata di recente, ma al momento non si conoscono le cause della morte. La notizia è stata battuta nelle scorse ore dalla BBC, ma i dettagli del ritrovamento del corpo e degli ultimi giorni di vita della donna non sono ancora stati resi noti. La conferma è arrivata da Roger Paul, l'agente dell'omonima agenzia dello spettacolo, che seguiva sin dai suoi esordi la Ramsey.



Marion Ramsey, nata nel 1947 a Philadelphia, è stata uno dei personaggi più amati nella serie di film "Scuola di polizia", vestendo i panni dell'agente Laverne Hooks. Sei film in tutto per lei nella saga comica che dominò le scene dal 1984 al 1989: "Scuola di polizia", "Scuola di polizia 2 – Prima missione", "Scuola di polizia 3 – Tutto da rifare", "Scuola di polizia 4 – Cittadini in… guardia", "Scuola di polizia 5 – Destinazione Miami", fino a l'ultimo capitolo della saga, "Scuola di polizia 6 – La città è assediata". Nella celebre saga dedicata agli agenti, Marion fu anche protagonista musicale, visto che interpretò una delle canzoni che hanno fatto da colonna sonora al terzo capitolo della serie.

Marion Ramsey non era stata però solo il volto e la voce dell'agente Hooks. L'attrice aveva preso parte a diverse serie televisive di successo tra le quali "I Jefferson", "Beverly Hills 90210" e "La Tata". La sua carriera nel mondo dello spettacolo si era interrotta nel 2018 - in seguito all'insorgere di una malattia - recitando nel film "When I Sing" di Russin e prendendo parte alla serie tv "3rd Eye".