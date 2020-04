Morta Susanna Vianello, speaker radiofonica e figlia di Edoardo e Wilma Goich

Si è spenta all’età di 49 anni Susanna Vianello, nota speaker radiofonica di Radio Italia, nonché figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich. La conduttrice radio è morta nella notte, in una clinica di Roma, dopo aver lottato contro un tumore aggressivo. La Vianello avrebbe compiuto 50 anni il prossimo luglio ma ha ceduto alla malattia, peggiorata nelle ultime settimane.

A dare notizia della sua prematura scomparsa è stato il cugino, il giornalista Andrea Vianello che pochi mesi fa aveva raccontato del suo ictus, attraverso il suo profilo Twitter: " La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, Susy Vianello non c'è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l'ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23 anni. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto ". Susanna Vianello era molto conosciuta e apprezzata nell’ambiente radiofonico e musicale. Negli ultimi anni la sua voce era legata a Radio Italia anni '60 Roma, dove aveva intervistato e chiacchierato con molti cantanti della scena musicale italiana. La scoperta della brutta malattia era stata recente, pochi mesi fa, e poi il progressivo aggravarsi delle sue condizioni fino all’addio.

Alla notizia della sua morte il suo profilo Instagram è stato inondato di messaggi di cordoglio per la sua prematura scomparsa. Fan, amici ma soprattutto tanti personaggi famosi che l'avevano conosciuta e apprezzata negli anni. Tra i tanti che le hanno dedicato parole di stima e affetto anche Rosario Fiorello. Lo showman siciliano ha pubblicato sul suo profilo Twitter alcune foto che li ritraevano insieme, scrivendo a corredo del post: " La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo... non ti dimenticherò mai ". Anche Marina La Rosa, l’ex concorrente del Grande Fratello ha voluto dirle addio sul web, scrivendo: " Ironica intelligente insicura sarcastica fragile sensuale cinica golosa ansiosa tenera ma anche forte e, soprattutto ‘bionda’ così come ti chiamavo. Ci siamo fatte così tante risate, ci siamo prese in giro, abbiamo riso e abbiamo pianto. Susanna stanotte è morta ma son sicura che starà ridendo anche da lì. Fai buon viaggio bionda ".