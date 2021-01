Morte Solange: aveva rifiutato il ricovero. Deceduto poche ore dopo

Emergono nuovi inquietanti dettagli sulla morte di Solange. Il corpo senza vita del sensitivo, originario di Livorno, è stato ritrovato nella tarda mattinata del 7 gennaio, ma le cause sono ancora tutte da accertare. Il pubblico ministero che si occupa del caso vuole determinare le reali cause del decesso e per farlo ha disposto l'autopsia sul corpo di Solange.

Paolo Bucinelli, vero nome di Solange, è stato trovato morto disteso sul divano del suo piccolo appartamento a Mortaiolo, nella campagna di Collesalvetti. A fare la macabra scoperta sono stati i vigili del fuoco allertati da alcuni amici del sensitivo che, non sentendolo da giorni, temevano il peggio. Il medico del 118 giunto sul posto ha refertato il decesso per cause naturali, ma sulle ultime ore del popolare volto televisivo insistono molte ombre. Secondo il racconto fatto da alcune persone vicine a Paolo Bucinelli, l'uomo si sarebbe recato all'ospedale pisano di Cisanello domenica 3 gennaio. Al pronto soccorso si era presentato per un malore dovuto alla glicemia. Una situazione clinica sospetta per la quale i medici di turno avrebbero optato per il ricovero.

Nonostante il parere contrario dei medici, Solange avrebbe rifiutato di ricoverarsi in ospedale, firmando le dimissioni. Poi il rientro nella sua casa di Collesalvetti e la morte sopraggiunta poche ore dopo. Per fare chiarezza sulle reali cause del decesso il pubblico ministero - che si occupa del caso - ha disposto l'esame autoptico sul corpo del sensitivo. L'si terrà nei prossimi giorni ma intanto gli amici più stretti raccontano dei suoi ultimi giorni in vita.

A Fanpage Valdimir Luxuria ha raccontato di aver sentito Solange sotto tono negli ultimi tempi: " All'inizio avevo pensato al peggio, avendolo sentito un po' giù avevo temuto si fosse tolto la vita. Invece, anche se il dolore resta, mi ha confortato sapere che si è trattato di un malore. Conoscendolo avrebbe lasciato un biglietto. Il mio sospetto è che abbia avuto un malore ma che non abbia voluto chiedere soccorso e si sia lasciato andare. Ultimamente, nelle nostre telefonate, usava frasi un po' preoccupanti ".