Morto Solange, il sensitivo dei vip trovato senza vita in casa

Paolo Bucinelli, 69 anni, conosciuto con il nome d'arte Solange, è stato ritrovato morto nel pomeriggio del 7 gennaio nella sua abitazione di Collesalvetti, in provincia di Livorno. Il sensitivo, popolare volto televisivo di Rai e Mediaset, è deceduto all'improvviso e secondo le prime indiscrezioni la morte sarebbe dovuta a cause naturali. Solo due giorni fa aveva condiviso su Instagram una foto con la quale salutava i suoi fan e non aveva accennato ad alcun problema di salute.

La notizia della morte prematura di Solange è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha turbato il mondo dello spettacolo. Il sensitivo toscano, che aveva conquistato la popolarità sul piccolo schermo, è stato trovato privo di vita nella sua casa a Collesalvetti. A trovare il corpo esanime sono stati i vigili del fuoco di Livorno, allertati da alcuni amici di Solange che da alcuni giorni non avevano sue notizie. Preoccupandosi perché da oltre 48 ore Bucinelli non rispondeva al telefono gli amici si sono recati fuori dalla sua abitazione, provando nuovamente a contattarlo telefonicamente. È in quel momento che hanno capito la gravità della situazione: il cellulare squillava, ma da Solange nessuna risposta.

Gli amici del sensitivo, temendo il peggio, hanno così allertato le forze dell'ordine, che hanno richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco. Giunti sul posto i pompieri hanno prima sfondato la porta dell'abitazione di Paolo Bucinelli e poi trovato il suo corpo senza vita sul divano. È stato il medico di turno del 118 a confermare il decesso del popolare sensitivo toscano che, secondo i primi accertamenti sul posto, sarebbero avvenuto per cause naturali.

La sua ultima apparizione in televisione risale a pochi giorni fa. Solange era stato ospite nel programma mattutino di Rai Uno, Mattino in Famiglia, sabato scorso e aveva parlato del nuovo anno e degli astri per il 2021. Poi un post sui social network per salutare i suoi follower, pubblicando la foto di una ricetta appena realizzata. Il giorno seguente, domenica, però si era recato al pronto soccorso di Livorno per un lieve malore. A svelarlo sono stati alcuni parenti di Solange che, interpellati dalle forze dell'ordine, hanno spiegato che all'ospedale livornese il sensitivo si era recato per un problema legato alla glicemia, ma che l'uomo, 69 anni, era stato dimesso in giornata.