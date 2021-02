Morto Erriquez, il frontman della Bandabardò

" Se proprio non mi volete allora me ne vado via! Non vi chiedevo tanto, ne croci, ne altare. Ma nemmeno un mondo in cui non posso respirare ". Con questa frase, tratta da uno dei più celebri brani della Bandabardò - "Lo sciopero del sole" - i fan del gruppo hanno detto addio a Erriquez, al secolo Enrico Greppi. Il frontman della band folk toscana è morto a soli 60 anni al termine di una lunga battaglia contro una malattia tenuta nascosta fino ad oggi.

Il cantante e chitarrista, che lo scorso 1° settembre aveva compiuto 60 anni, si è spento nella sua casa di Fiesole accanto alle persone a lui più care. A dare conferma ufficiale della notizia, trapelata dalle prime ore del 14 febbraio, è stato il manager Francesco Barbaro, al fianco di Erriquez sin dai suoi esordi nel mondo della musica. " L'artista combatteva con un brutto male da tempo, ma la sua riservatezza e la sua energia non avevano mai permesso di far trasparire nulla all'esterno ", si legge nell'addio ufficiale pubblicato dalla Bandabardò sulla pagina Facebook del gruppo.

Grande appassionato di musica sin dalla gioventù, Enrico Greppi, alias Erriquez, esordisce nel mondo della musica negli anni '80 con il primo gruppo i Vidia. Nel 1993, però decide di unirsi ad Alessandro Finazzo, Alessandro Nutini e Orla Fallon per dar vita alla Bandabardò, gruppo tipicamente folk rock, che si impone sin da subito sulla scena musicale italiana. Dodici album, una raccolta e centinaia di concerti in giro per l'Italia e l'Europa segnano il trionfo della Bandabardò, che nel 2018 aveva festeggiato i 25 anni di carriera. Per celebrare il quarto di secolo la band toscana aveva organizzato un maxi concerto al Mandela Forum di Firenze insieme a tanti artisti amici. Nonostante la malattia improvvisa Erriquez non ha mai lasciato la leadership del gruppo e lo scorso novembre, insieme alla band, aveva rilasciato una lunga intervista a Controradio in occasione del "Rock Contest".

Amici e fan si sono stretti attorno alla Bandabardò e alla famiglia di Greppi. Sulla pagina Facebook de gruppo l'ultimo saluto dei suoi compagni di avventura: " Molto riservato ma solare Erriquez si è battuto da sempre nel sociale, sposando le cause dei più deboli. Salutiamo con gratitudine un guerriero generoso e un grande Poeta ".