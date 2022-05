Morto Ray Liotta, indimenticabile in "Quei bravi ragazzi"

Addio a Ray Liotta. Una notizia inaspettata, inattesa, che ha sconvolto il mondo del cinema. Come riportato da Deadline – e confermato anche da altri media statunitensi - l’attore di Newark è morto nel sonno nella Repubblica Dominicana, dove stava girando il film “Dangerous Waters”. Aveva 67 anni, lascia la figlia Karsen e la fidanzata Jacy Nittolo: i due erano prossimi alle nozze.

Il boom all’esordio con “Qualcosa di travolgente” di Jonathan Demme, seguito dalle apparizioni in “Nick e Gino” e “L’uomo dei sogni”, fino all’interpretazione indimenticabile in “Quei bravi ragazzi”, capolavoro di Martin Scorsese. Ray Liotta è stato un sex symbol, ma non ha puntato solo sull’aspetto fisico. La sua carriera parla chiaro: commedie, thriller, drammi, anche horror. Tanti generi e tanti sodalizi che hanno scritto pagine importanti della settima arte. Tra le numerose interpretazioni degne di nota, quelle in “Hannibal”, “Narc”, “Blow” e “Copland”.

Gli anni Novanta hanno visto Ray Liotta tra i grandi protagonisti del movimento a stelle e strisce, mentre negli ultimi anni ha vissuto una sorta di seconda giovinezza. L’attore ha preso parte a film come “The Many Saints of Newark”, “Marriage Story” e “No Sudden Move” e avrebbe dovuto recitare nel film “The Substance” al fianco di Demi Moore e Margaret Qualley.

Ray Liotta ha ottenuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera, molti legati anche al piccolo schermo. Tra gli altri, il Primetime Emmy Award nel 2005 per per il miglior attore non protagonista in una serie drammatica per E.R. - Medici in prima linea. Tra i più giovani è anche famoso per aver prestato la voce a Tommy Vercetti, protagonista del videogame GTA Vice City, e per aver vestito i panni del personaggio Billy Handsome nella modalità Zombie del videogioco “Call of Duty: Black Ops II”.