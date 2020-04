Morto Sergio Fantoni: addio al doppiatore di Marlon Brando

Morto all'età di 89 anni Sergio Fantoni, personaggio dello spettacolo poliedrico protagonista del nostro cinema e impegnato da sempre nel teatro. Si è spento a Roma, nella sua città dove era nato il 7 agosto del 1930 da genitori artisti: il papà era Cesare Fantoni e la mamma Afra Arrigoni. Entrambi erano attori teatrali molto conosciuti. Lui muove i suoi primi passi prima a teatro per poi successivamente spostarsi nel cinema. Ha avuto modo di lavorare con registi come Luchino Visconti, Francesco Maselli e Giuliano Montaldi. Negli anni '50 condusse il programma radiofonico "Voi ed Io" con Diego Fabbri. La sua comparsa anche in un episodio di Montalbano intitolato La voce del Vicino.

Tra i suoi ruoli cinematografici si ricorda la partecipazione ad "Intrigo a Stoccolma" di Mark Robson, "Il Colonnello Von Ryan, ma papà cosa hai fatto in guerra?" di Blake Edwards e "Il ventre dell'architetto" di Delaway. Proprio negli anni '60 aveva infatti avuto modo di entrare nel mondo dorato di Hollywood. Immortale il suo volto ne "I Delfini", dove ha recitato a fianco alla Cardinale. Il Corriere è stato uno dei primi quotidiani a dare l'annuncio della sua scomparsa.

Viene ricordato anche per il suo ruolo da doppiatore donando una voce indimenticabile a Marlon Brando in "Apocalypse Now" di Francis Ford Coppola e prestando una delle più belle performance recitative al folle personaggio di Walter E. Kurtz. Tra gli attori doppiati non solo Marlon Brando ma anche Henry Fonda in "Meteor" andando a sostituire Gualtiero De Angelis. Oltre a Fonda e Brando si annoverano anche gli attori Ben Kinglsey e Rock Hudson. Uno degli ultimi della sua generazione, l'attore Fantoni è morto lasciando un gran ricordo della sua carriera cinematografica.

Nel 2002 ha ricevuto l'importante premio alla carriera Ennio Flaiano insieme all'amica e collega Bianca Toccafondi e Ivo Chiesa. Si era ritirato dal palco nel '97, dopo un'operazione alla gola che non gli aveva più dato la possibilità di recitare e di usare la sua voce. Aveva quindi deciso di intraprendere una carriera alla regia e dietro le quinte.