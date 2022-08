È morto Wolfgang Petersen, regista de ‘La storia infinita’

All’età di 81 anni è morto Wolfgang Petersen, il regista tedesco conosciuto per aver girato molti film di successo, tra i quali La storia infinita, Troy, La tempesta perfetta, Das Boot e Air Force one. Per questi ultimi due è stato nominato all’Oscar. Proprio per Das Boot, film epico del 1981 dedicato alla seconda guerra mondiale, Petersen ha ottenuto il maggior numero di riconoscimenti nella sua carriera, comunque popolata da una serie di pellicole che sono molto care agli appassionati di film d'azione cult. Nel 1974 diede vita al suo primo vero film, ‘Einer von uns beiden’, un giallo che lo metterà in risalto per le sue capacità tecniche.

Sei candidature all'Oscar

Nel 1980 la Bavaria, il centro di produzione maggiore della Repubblica Federale Tedesca, nonché uno dei più importanti d'Europa, ha offerto a Petersen di produrre la megaproduzione U-Boot 96. Si trattava di un film molto particolare sia per le caratteristiche tecniche, era ambientato quasi per tutta la sua durata all'interno di un sommergibile, sia per il tema affrontato, la seconda guerra mondiale vista da soldati tedeschi, che ha tentato di ribaltare l’idea del soldato insensibile e senza cuore. La pellicola è piaciuta a livello internazionale, tanto da ottenere sei candidature all'Oscar, tra le quali quella di miglior regia e di miglior sceneggiatura.

Il kolossal del 1984

Del 1984 nasce il kolossal La storia infinita, la produzione tedesca costata 60 milioni di marchi, la più costosa del dopoguerra, che è però riuscita a incassare molto più del film precedente. Da quel momento il successo di Petersen non si è mai arrestato: nel 1985 ha realizzato per la 20th Century Fox il suo primo lavoro interamente americano, Il mio nemico, un film di fantascienza tratto da un romanzo di Barry B. Longyear, basato sull’amicizia creatasi tra un umano e un alieno in tempi di guerra galattica. Il regista ha lavorato stabilmente negli Stati Uniti fino ai primi anni duemila, cimentandosi in vari generi anche molto diversi: film di guerra, fantasy, fantascienza, thriller e film d'azione.

Il ricordo di Glenn Close