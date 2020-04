Naike Rivelli invita la Chiesa ad aiutare i senzatetto

Naike Rivelli pensa ai meno fortunati.

In un nuovo aggiornamento di Instagram, la figlia d’arte ha pubblicato uno scatto che la ritrae di spalle, in lingerie, accanto a lei una candela profumata, mentre guarda una stella cadente dalla finestra ed esprime un desiderio a favore dei senzatetto. E invita la Chiesa Cattolica ad avere anch'essa un pensiero per gli ultimi che non hanno una casa e degli affetti.

“ Stanotte fa tanto freddo fuori - scrive nella didascalia - Sono profondamente grata dell’immensa fortuna che ho di avere un letto caldo, un tetto sopra la testa e un pezzo della famiglia vicino a me. Sarebbe così bello se anche la nostra Chiesa, facesse come stanno facendo tantissime chiese in molti posti all’estero, aprire le sue porte ai senzatetto. Le chiese in questo momento sono vuote, silenziose e innumerevoli. Ogni paesino, città, regione e comune ne ha una o più di una… sarebbe magnifico se ogni edificio santo aprisse le sue porte a chi non sa proprio dove andare. Se per ogni territorio si attivassero i preti e le suore e tutte le loro strutture, donando cibo a chi non ne ha e spazio a chi ne ha bisogno. Potrebbero anche andare regolarmente protetti con maschere e guanti a sostenere personalmente, tutti i bisognosi nei loro quartieri… Fare piccole offerte e donazioni, di soldi di viveri di preghiera, mantenendo le dovute distanze ”.

In realtà, le Caritas sono più che mai attive sul campo, soprattutto in questo periodo, in cui l’epidemia di coronavirus espone soprattutto i segmenti meno visibili della società al contagio e ad altri problemi di sopravvivenza. E anche altre strutture laiche, in tutta Italia, si stanno attivando per l’accoglienza dei senzatetto. Un po' d'aiuto in più tuttavia non guasta mai e la performer cerca di spingere i suoi follower a riflettere su quest'argomento complesso.

In questo periodo Naike è molto attiva sui social, per parlare di argomenti che le stanno a cuore, a partire dalla sopravvivenza del Pianeta. E spesso in aperta polemica con le influencer che, a suo avviso, in questo momento difficile dovrebbero focalizzare l’attenzione dei follower su tematiche di importanza sociale.

