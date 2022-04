"Name that tune", la scommessa di Tv8

Tu prova a dargli settant'anni. Eppure li ha. Name That Tune esordì sulla Nbc negli States nel 1952, roba da battere ogni concorrenza di tv show, con la formula base: ti canticchio le prime battute di una canzone e tu cerchi di azzeccarne il titolo nel minor tempo possibile.

In Italia, invece, questo classico dei quiz show, prodotto da Banijay, torna solo per la terza edizione - in onda su Tv8 dal 26 aprile ogni martedì in prima serata e sarà tutta un'altra storia: a prometterlo, perlomeno, sono i nuovi conduttori imprevedibili arruolati per l'occasione, Ciro Priello e Fabio Balsamo del collettivo comico The Jackal. Il gioco c'è, eccome. La musica verrà servita in abbondanza. Ma con due come loro follia e entertainment si ritaglieranno uno spazio importante. Anche perché per la coppia si tratta di una prima assoluta alla conduzione fissa in tv. Lo studio colorato e fiammante sembra l'interno di un casco da ciclista, e forse l'involontario auspicio, per i due comici, è che dovranno pedalare veloce per fare la volata dello share. «La mia fatica? - spiega Ciro - Sarà quella di gestire le due squadre sfidanti, uomini da una parte e donne dall'altra, e capire come Fabio, la variabile impazzita nello show, mi metterà nei guai». Ciro si era già cimentato nella striscia quotidiana legata all'ultimo Sanremo, Primafestival, ma i galloni da bravo presentatore non li aveva di certo. «Io - spiega Fabio - dovrò invece essere il carnefice di Ciro, fare un po' il cinico e, ogni volta che posso». Nella prima puntata i concorrenti sono ossi duri: tra le donne Iva Zanicchi, Sabrina Salerno, Michela Giraud e Mietta, tra gli uomini Morgan, Riki, Pierpaolo Pretelli e Rocco Siffredi. «Il più ingestibile e competitivo? Sicuramente Morgan rivela Fabio . Anche se Rocco dice la sua nel gioco del Lip Sync Duel, la sfida canora sul labiale». Novità di questa edizione è la Canzone Recitata: Fabio declama in prosa i versi di un brano, senza musica, la sfida è identificare il titolo. «Io sono il tipo che azzecca subito la melodia, ma non ricordo mai il titolo, grazie al cielo non gioco», ammette Ciro.

Quella che Tv8 fa con l'affiata coppia griffata The Jackal è una scommessa, e i due lo sanno: «Vorremmo creare un clima famigliare: spiega Fabio Balsamo la gente a casa dovrebbe poter dire: vorrei esser lì. Se riusciremo in questo, sarà il nostro premio».