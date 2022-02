"Non è stata adottata". Naomi Campbell svela le prime foto con la figlia

Naomi Campbell ha scelto la copertina di Vogue British per presentare al mondo la sua primogenita. La storia della piccola, il suo nome e quello del padre rimangono un mistero che la modella non ha voluto svelare, ma intanto le fotografie della bambina, che oggi ha circa nove mesi, stanno facendo il giro del mondo.

La top model aveva sbalordito tutti annunciando la nascita di sua figlia lo scorso maggio. La Campbell aveva scelto Instagram per condividere la sua gioia, pubblicando un'immagine dei piedini della neonata avvolti dalle sue mani e dichiarando di non avere mai provato un " amore più grande ". A lasciare interdetti la stampa e i fan erano stati, però, i mancati indizi di una sua gravidanza. Nessuno l'aveva mai vista con il pancione nei nove mesi precedenti alla rivelazione e questo aveva dato il via alla girandola di speculazioni, che aveva portato a credere che la piccola fosse stata adottata da Naomi.

Con un servizio fotografico esclusivo e un'intervista a cuore aperto - che le è valsa la copertina (l'ennesima) su Vogue Uk - la 51enne ha svelato di essere la madre biologica della bambina: " Non è stata adottata, è mia figlia". Seppur rimanendo sul vago ed evitando di raccontare troppi dettagli della sua vita privata, Naomi Campbell ha dichiarato: "Posso contare su una mano il numero di persone che sapevano che stavo avendo lei. Ma lei è la più grande benedizione che potessi mai immaginare. È la cosa migliore che abbia mai fatto ". Nonostante i pochi mesi di vita, la piccola sembra essere a suo agio con lo stile di vita frenetico della top model: " Lei è già molto indipendente, intelligente, sveglia. Dorme dodici ore ogni notte, è un angelo di bambina. Sono fortunata, adora viaggiare come me, non si lamenta quando decolliamo o atterriamo. Non piange quasi mai, è quasi pronta per parlare. Ha cominciato a salutare con la mano, che è molto divertente. Ride molto. Ha già sei denti e potrebbe camminare prima di gattonare ".

Nella lunga intervista rilasciata al tabloid britannico la top model non si è dilungata sulla sua vita privata, scegliendo di parlare principalmente del suo lavoro, nel quale pensa ancora di potere fare la differenza soprattutto per le nuove generazioni di modelle. Alla rivista ha però confessato: " Ho sempre saputo che un giorno avrei avuto un bambino ". Un lungo percorso di attesa che si è concretizzato solo dopo i cinquantanni. Al suo fianco, oggi, sembra non esserci nessun uomo e forse il nome del padre della piccola non si conoscerà mai. La storia della maternità e della piccola sarà invece raccontata in una biografia, che la Campbell ha annunciato inizierà a scrivere a breve.