Il Natale fa miracoli anche nel settore dei libri per ragazzi

È ormai un noto miracolo - positivo - compiuto dalla pandemia, che il mercato del libro in Italia sia cresciuto: nel 2020, infatti, è aumentato del 3,3 per cento rispetto all'anno precedente, arrivando a un valore totale di 1,3 miliardi di euro. In questa torta, una fetta particolarmente succulenta compete alla categoria dei libri per ragazzi: in media, uno su cinque dei volumi venduti, il 17,9 per cento. A dirlo è una indagine che Gfk ha condotto per l'editore Salani, presentata durante una tavola rotonda dedicata a «La magia del Natale nell'editoria».

La magia è presto spiegata: nell'ambito dell'«entertainment fisico» (la classificazione di mercato in cui ricade il libro non digitale) il libro è nettamente il prodotto più acquistato e, negli ultimi cinque anni, fra novembre e dicembre, le vendite sono aumentate del 45%, portando il suo «peso» nel settore, in termini di valore, dal 56,1 per cento del 2016 al 71,2 del 2020. In parallelo, negli stessi due mesi, fra il 2016 e il 2020 l'intero settore è cresciuto del 14 per cento, quindi è un successo proprio del libro. E le vendite dei libri per ragazzi sono risultate in aumento costante, tanto che ormai questi due mesi prenatalizi rappresentano il 31,5 per cento dei ricavi totali dell'anno. Non solo. Il Natale invade anche i contenuti: in media, ogni anno sono pubblicati cento nuovi titoli a tema natalizio. Che cosa leggono i ragazzi? «Prodotti crossmediali», vale a dire i libri legati a fenomeni della tv, di youtube, dei social, le cui vendite negli ultimi cinque anni sono salite del 178 per cento, con un picco impressionante dal 2019 in poi; romanzi seriali (in calo del 15%); grandi classici fuori diritti, cresciuti del 64 per cento e, infine, nuovi classici (ancora coperti da copyright), anch'essi in salita del 55 per cento.

Ora, perché Salani abbia deciso di indagare questo settore del mercato è facilmente comprensibile, visto che il suo catalogo comprende nomi come Roald Dahl, Astrid Lindgren, Philip Pullman e J.K. Rowling... E la presentazione dei risultati è arrivata a poco più di un mese dal lancio, in contemporanea mondiale, di Il maialino di Natale, il nuovo romanzo per ragazzi di J.K. Rowling (illustrato da Jim Field), il primo dopo Harry Potter. Per ora, in Italia ha già superato le quarantamila copie. Un libro destinato ai più piccini, ma non solo: dopo i primi capitoli, apparentemente «neutri» e quasi spiazzanti, i fan potranno ritrovare tutta la magia di Rowling e di un mondo altro e tutti i temi cari alla scrittrice inglese. Il coraggio, la cura per le piccole cose, la paura, il rischio che la nostra anima venga risucchiata, il modo in cui si sceglie di vivere la propria vita, l'ambizione per il potere, la salvezza che arriva da chi meno ce lo si aspetta, il sacrificio, la desolazione e la bellezza. E su tutto, come sempre, la speranza e l'amore, virtù non solo natalizie, e non solo per ragazzi...