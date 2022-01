Nella gara fra cantanti i social aiutano Morandi

Ha esordito nel 1962 cantando Andavo a cento all'ora e a 77 anni non ha ancora rallentato, riuscendo ad imporsi anche nel mondo dei social media. Gianni Morandi domina la classifica compilata da DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale, che - a pochi giorni dall'inizio del festival di Saremo - ha indagato quali dei cantanti in gara potrebbero essere avvantaggiati nella competizione grazie al seguito sui social. L'analisi ha preso in considerazione il numero di follower, la crescita media settimanale nel corso dell'ultimo anno, l'engagement medio ed estratto la classifica finale grazie ad un algoritmo in grado di equilibrare i dati. Per questo, Morandi guida la lista anche se la sua fan base, 4 milioni e mezzo di follower complessivi tra tutte le piattaforme analizzate (Facebook, Instagram, Twitter e TikTok), non è la più grande in assoluto, ma la terza dopo la community di Emma Marrone (quasi 12 milioni di follower) e quella di Elisa (di appena superiore a quella di Morandi). A consentire lo scatto, c'è un lavoro certosino del cantante che ha i suoi follower più fedeli su Facebook (il 67,7% dei fan), ma che riesce a presidiare bene anche piattaforme più giovani come Instagram e TikTok. Tra le giovani generazioni, chi è riuscito di più nell'impresa di costruirsi una community di rilievo (oltre 1 milione di follower), ottenendo anche il secondo tasso di engagement tra tutti è Blanco. Il fatto che gareggerà con Mahmood, altro artista ben messo con oltre 2 milioni di follower, lo avvantaggia e rafforza al terzo posto (dopo Emma) tra chi potrebbe sparigliare le carte con il televoto.