"Nelle tue condizioni non potresti farlo" Critiche di fuoco a Chiara Ferragni

Non si fermano le critiche dei fan verso Chiara Ferragni e Fedez. Balzati agli onor di cronaca dopo la telefonata ricevuta dal premier Conte, in cui si chiedeva di invogliare i giovani a indossare le mascherine, la coppia social del momento ora deve giocare bene le sue carte per non rischiare di perdere la credibilità acquisita. E invece, secondo i follower più accaniti, Chiara Ferragni avrebbe compiuto un passo falso che avrebbe potuto persino compromettere il suo stato di salute. Lo dimostrano alcune foto che sono state pubblicate su Instagram, in cui l’influencer si sta godendo l’ultimo week-end di libertà prima del nuovo DPCM. Le foto, però, mettono in evidenza una verità che non è andata giù ai follower più accaniti.

Nel fine settimana appena strascorso, i Ferragnez si sono goduti un po’ di relax di coppia. Si sono lasciati coccolare da massaggi, saune, bagni turchi della SPA di San Maurizio. Sia Fedez che Chiara Ferragni si sono ritagliati un momento solo per loro, dopo una serie di impegni lavorativi. Fedez, infatti, è stato preso dal lancio del suo nuovo singolo, e la Ferragni è tornata ai suoi impegni modaioli. Ogni momento, anche quello più intimo, è stato condiviso con i propri fan. E proprio i fan hanno notato un dettaglio che non a tutti è sfuggito. "Ma sicuro a chi è incinta?", scrive un utente. "Ma questo non puoi farlo", scrive un altro. Infatti, nelle foto che sono state condivise in rete, si vede come la Ferrgani stia svolgendo tutte attività che, nel suo stato di donna in dolce attesa, sarebbero caldamente vietate. Primo fra tutti il bere alcol. E lo si nota in uno scatto, in cui si vede chiaramente come vicino la vasca ci sia una bottiglia di champagne con due bicchieri.

Inevitabilmente, si è messo in moto una lunga serie di polemiche. "È giusto godersi un po’ di relax, ma state attenti. Fatelo per il bambino", si legge tra i commenti. "Che dura la vita, vero?". E poi: "Godetevi questi momenti che tra poco sarà tutto chiuso". Ma tra chi ha messo alla gogna sia la Ferragni che Fedez, c’è anche chi ha sommerso di amore i due celebri influencer. Tanti i messaggi di affetto e tanti gli abbracci, virtuali che hanno ricevuto.