"Un minuto per le opposizioni". Ma Conte chiama i Ferragnez

La situazione nel Paese di massima allerta. È una corsa contro il tempo per evitare di superare la linea immaginaria che in questo momento separa l'Italia dal precipizio. Una linea sempre più sottile oltre il quale c'è il lockdown e, quindi, la totale disfatta economica del Paese. Forse anche per questo motivo Giuseppe Conte ha deciso di rivolgersi a Chiara Ferragni e a Fedez, i due influencer più in vista in Italia. Non certo una strada convenzionale quella intrapresa dal presidente del Consiglio, che ieri ha preferito intrattenersi al telefono con il rapper e sua moglie invece di confrontarsi con i due leader dell'opposizione, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. " Dopo mesi che facciamo proposte su lavoro, scuola,cassa integrazione e sanità, inascoltati, una telefonata di 60 secondi stasera alle 21:31, prima di andare in diretta tv. Non è questo il mio concetto di collaborazione ", ha riferito Matteo Salvini, non senza polemica.

Invece, Giuseppe Conte ha preferito collaborare con i due influencer e a darne notizia è stato proprio Fedez, che con una serie di storie sul suo profilo ha annunciato di star preparando dei contenuti nuovi e accattivanti per attirare l'attenzione di tutti su un tema delicato e, in questo momento, di fondamentale importanza come quello delle mascherine. " Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata. Siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio Conte che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie ", ha esordito Fedez sul suo profilo Instagram, tenendo in mano e ben visibile una mascherina non chirurgica. " Ci troviamo in una situazione molto molto delicata e l'Italia non si può permettere nella maniera più assoluta un nuovo lockdown. Il destino e il futuro dell'Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi ", ha detto Fedez cercando di raggiungere il suo targer, quello fatto dai giovani e dai giovanissimi che ogni giorno a milioni guardano le sue storie e i suoi contenuti e quelli di sua moglie.