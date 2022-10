Il neonato abbandonato che ha stregato Cannes

In una sera di pioggia, una sconosciuta abbandona un neonato davanti a una «baby box». Invece degli assistenti sociali, a ritirare il piccolo sono due trafficanti di bambini. E quello che sembra il solito drammone sull'infanzia dilaniata diventa un grande affresco sulla famiglia. Un tema caro a Kore-eda Hirokazu che lo ha affrontato a più riprese in moltissimi punti della sua ormai solida filmografia. E - c'è da giurarci - tornerà anche in futuro, visto che il regista stesso ha ammesso di interrogarsi costantemente sull'argomento. Stavolta però ha spiegato come la domanda insistente che ha attraversato tutte le riprese sia quella formulata da alcuni ragazzi cresciuti in orfanotrofio. E cioè se fosse stato un bene nascere...

All'interrogativo, Kore-eda - convinto che sulla Terra non ci sia nessuno non meritevole di vedere la luce - risponde con una trama che vira lontano dal cupo grigiore. E quel bambino, emblema e simbolo del rifiuto, diventa il fulcro attorno al quale si ripresentano vari soggetti, la madre pentita che lo rivorrebbe ma accetta di collaborare con i trafficanti per trovare la migliore sistemazione al piccolo e perfino due poliziotte che si mettono sulle tracce di questa comitiva durante le indagini su un misterioso delitto.

Ciò che maggiormente sorprende di questa bellissima sceneggiatura è che attorno al neonato abbandonato si crea un gruppo di persone che nel viaggio on the road verso la felicità - ovvero due genitori per il piccolo - scoprono di essere essi stessi una famiglia. Primo film coreano del regista giapponese, è ambientato in Corea con attori coreani affermati anche se non notissimi al pubblico di casa nostra, Le buone stelle, valso a Cannes la palma del miglior attore a Song Kang Ho, ha il pregio di trattare un argomento scabroso con toni disincantati che non significano superficialità, ma la via orientale verso la famiglia. Uno sguardo diverso su un istituto fondamentale della società, lontano dalla nostra mentalità, ma non perciò privo di spessore.