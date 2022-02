"Nessuno ha mai chiesto scusa a me e Mimì": l'ira della Bertè

“Nessun uomo ha mai chiesto scusa a me e a Mimì” : Loredana Bertè, come suo solito, mezzi termini. La regina del rock italiana ieri è stata protagonista al festival di Sanremo 2022 per duettare con Achille Lauro: la loro interpretazione di “Sei bellissima” ha conquistato il teatro Ariston per intensità ed emozione, ma anche per la bellissima dedica dell’artista nato a Verona.

Achille Lauro si è inginocchiato davanti alla Bertè e le ha donato un fascio di rose rosse con un biglietto: “Per l'immensa artista e incredibile donna che è […] che strano uomo sono io, incapace di chiedere scusa, confonde il perdono con la vergogna, è capace solo di dire sei bellissima perché ancora ha paura di dire sei bellissima. Stasera, per i tuoi occhi ancora, chiedo scusa e vado via” . E pochi minuti fa è arrivata la risposta pubblica della Bertè, senza risparmiare frecciatine.