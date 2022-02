Jovanotti e Morandi sono i mattatori di Sanremo

Quarta serata del festival di Sanremo dedicata alle cover. La maggior parte dei cantanti in gara torna sul palco accompagnato da altri cantanti per un omaggio musicale ai grandi successi della musica mondiale, dagli anni Sessanta agli anni Novanta. Durante la giornata è cresciuta l'attesa per l'annuncio di Jovanotti, sul palco insieme a Gianni Morandi per un medley. Per la penultima serata del festival di Sanremo, Amadeus ha scelto di farsi accompagnare sul palco del teatro Ariston dall'attrice Maria Chiara Giannetta, nota al pubblico per i ruoli di Anna Olivieri in Don Matteo e Blanca Ferrando in Blanca.

Applausi a scena aperta per il maestro Vessicchio

Finalmente sul palco dell'Ariston è salito il maestro Vessicchio, atteso fin dalla prima puntata. A causa del Covid e di alcuni strascichi, il direttore d'orchestra ha dovuto dare forfait ma per la serata cover si è seduto al pianoforte per accompagnare la band. Standing ovation in ingresso sul palco e all'uscita per il maestro, osannato da tutto il pubblico in sala.

Standing ovation per Jovanotti e Gianni Morandi

Jovanotti e Gianni Morandi insieme sul palco per la serata cover. Il cantautore toscano ha scritto il brano di Morandi in gara a Sanremo 72 ed è arrivato quasi a sorpresa sul palco per accompagnare il cantante bolognese in un medley di loro canzoni. Da segalare lo stesso smoking per i due artisti sul palco dell'Ariston.

What a feeling per Elisa ed Elena D'Amario

Standing ovation per Elisa ed Elena D'Amario nell'interpretazione di What a feeling, colonna sonora di Flashdance, film simbolo di un'intera generazione cresciuta negli anni Ottanta.