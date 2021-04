The Nevers, la nuova versione di Buffy

Buffy - L'ammazzavampiri è una serie che, a modo suo, ha fatto epoca. La serie con Sarah Michelle Gellar nei panni di un'ammazzavampiri e di una cacciatrice di demoni ha bandito lo stereotipo della ragazza vanesia e stupida e ha portato la serialità sul piccolo schermo verso il futuro. Anche grazie all'ottimo risultato ottenuto da Buffy - L'ammazzavampiri il suo autore, Joss Whedon, è entrato nell'Olimpo degli autori hollywoodiani, rendendo oro praticamente qualsiasi progetto su cui mettesse le mani.

Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi, la stella di Joss Whedon si è offuscata: l'artista già anni fa era stato al centro di alcune polemiche. Oggi, però, la situazione si è aggravata: è infatti stato accusato da molte persone di aver abusato del suo potere e di aver avuto comportamenti tossici sul posto di lavoro, dai tempi di Buffy - L'ammazzavampiri fino a Justice League, per cui è in corso un'indagine. Come riporta Everyeye, quando l'accumulo di accuse si è fatto insostenibile, l'emittente HBO ha licenziato Joss Whedon, costretto in questo modo ad abbandonare The Nevers, su cui stava ancora lavorando.

Ma, nonostante l'uscita di scena di Whedon, la serie in onda su Sky Atlantic porta ancora impressa la traccia del suo stile e della sua "poetica". Da Dollhouse e Firefly, senza dimenticare l'importante apporto dato in casa Marvel e al Marvel Cinematic Universe, Joss Whedon è sempre stato applaudito dalla critica, che nei suoi lavori vedeva anche una feroce attualità e un'attenzione senza eguali sulla posizione delle donne e delle minoranze rispetto a un potere patriarcale che tendeva ad azzerare tutte le diversità.

Con questo bagaglio alle spalle era pressoché impossibile non lasciarsi prendere dalla curiosità per The Nevers, la nuova seria di Whedon che ha debuttato il 12 aprile su Sky Atlantic con l'episodio pilota e che andrà in onda, con un nuovo episodio, ogni lunedì. The Nevers è ambientato in una Londra vittoriana ma ucronica e steampunk, in cui alcune persone sono state "toccate" da un evento soprannaturale apparentemente senza spiegazione che ha dato ad alcuni esseri umani - soprattutto femminili - la possibilità di sviluppare alcuni superpoteri.

La protagonista è Amalia True (Laura Donnelly) che ha la capacità di vedere alcuni brandelli del futuro prossimo venturo, un po' come avveniva con l'Alice Cullen della saga di Twilight. La trama ruota intorno a questa donna, capace di combattere corpo a corpo, e che si trova in prima linea a combattere quando a Londra cominciano a collezionarsi omicidi che potrebbero rivaleggiare con quelli di Jack lo squartatore.

The Nevers come Buffy: il marchio Joss Whedon

A voler essere estremamente sintetici, The Nevers si può descrivere come una serie supereroistica che guarda a prodotti d'intrattenimento come X-Men, ambientandola in epoca vittoriana e ponendo l'accento sull'importanza delle donne. Ma a voler andare più a fondo nell'analisi, si può notare come The Nevers sia, di fatto, una versione "vintage" di Buffy - L'ammazzavampiri. La prima somiglianza, naturalmente, è tra le due protagoniste. Tanto Buffy Summers quando Amalia True sono donne che hanno una forza fisica che, per convenzioni sociali, ci si aspetta dagli uomini. Entrambe sanno combattere corpo a corpo, riuscendo ad avere sempre la meglio, anche quando sono in minoranza. Ma forse la caratteristica che condividono le due protagoniste dei due prodotti di Joss Whedon è la loro diversità. Tanto Buffy quanto Amalia hanno poteri "speciali" che le rendono una specie di prescelte; ma questi poteri portano a una diversità che impedisce alle due donne di vivere una vita normale, che le costringe a sacrificare un po' di quotidianità in favore del destino scelto come eroine.

Un altro elemento in comune è quello dei personaggi comprimari. Buffy era affiancata dalla strega Willow e dall'amico Xander. La prima è sempre ottimista e scopre anche lei di avere un potere. Il secondo è invece spesso ammantato da un senso di sarcasmo e ironia. Allo stesso modo Amalia ha come aiutante Penance Adair (Ann Skelly), una donna che sa maneggiare l'elettricità, con un'estetica che richiama quella che circonda Willow quando usa i suoi poteri magici. The Nevers, inoltre, presenta anche il personaggio di Hugo (James Norton), sarcastico e ambiguo, che sembra una versione migliorata di Xander.

Infine c'è un legame tra Buffy - L'ammazzavampiri e The Nevers anche nel modo in cui vengono definite le persone che hanno questi superpoteri. Nella versione originale i "toccati" sono definiti "Touched". Touched è anche il titolo del ventesimo episodio della settima e ultima stagione di Buffy, in cui la cacciatrice, dopo alcuni momenti di dubbi, decide di tornare a combattere contro il male. Un percorso simile a quello che la protagonista di The Nevers sembra aver fatto già nel primo episodio.