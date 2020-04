Nicole Kidman protagonista della nuova serie tv Amazon Pretty Things

Nicole Kidman ha deciso di puntare forte sulle serie tv per il futuro della sua carriera: il nuovo titolo da poco annunciato è per Amazon e si chiama Pretty Things, ecco di cosa si tratta.

Pretty Things, la trama

Tratta dall’omonimo romanzo di prossima pubblicazione e scritto da Janelle Brown, Pretty Things racconta una storia thriller di truffe e drammi personali. I due protagonisti principali sono Nina e Vanessa. Nina è una truffatrice di Los Angeles, la cui formazione universitaria non ha consentito di ottenere la vita che desiderava. Accompagnata dal fidanzato, decide quindi di intraprendere la stessa carriera della madre nel mondo delle truffe.

Vanessa è una ricca ereditiera nonché influencer di Instagram grazie ai suoi post che mostrano l’agiata vita che conduce. Come per Nina anche la sua storia, nonostante l’agio di cui si contorna, è segnata da problemi causati da un oscuro passato. Le due donne avranno a che fare dal momento in cui Nina, insieme al fidanzato Lachlan, trascorrerà l’inverno nella proprietà di Vanessa, intraprendendo così una stagione all’insegna della vendetta.

Nicole Kidman, i prossimi appuntamenti seriali

L’attrice premio Oscar per The Hours nel 2003 da alcuni anni ha deciso di intraprendere la strada delle serie tv. Dopo Top of the Lake - Il mistero del lago e dopo aver interpretato Celeste Wright in Big Little Lies, serie HBO di successo caratterizzata dall’avvincente thriller/dramma e da un grande cast, Nicole Kidman sarà ancora protagonista di una serie del medesimo canale statunitense con The Undoing, questa volta al fianco di Hugh Grant.

A causa del coronavirus, The Undoing, come altri titoli, ha subìto dei ritardi e la sua uscita, inizialmente prevista per maggio, è stata posticipata al prossimo autunno. In calendario c’è però Nine Perfect Strangers, altro titolo caratterizzato, come Big Little Lies, dalla presenza di un cast femminile di rilievo, nel quale vedremo anche Melissa McCahrty.

Pretty Things è il prossimo impegno seriale della Kidman recentemente annunciato. Al momento non è stato precisato quale dei due ruoli spetterà all’attrice, se quello di Nina o di Vanessa, ma confermato invece è il suo coinvolgimento in qualità di produttrice. La serie, che vedrà come sceneggiatrice e produttrice esecutiva la stessa autrice del libro su cui si basa, Janelle Brown, sarà targata Amazon. Nicole Kidman quindi consolida il suo impegno con l’azienda di Jeff Bezos dopo il già annunciato film My Lovely Wife. Gli episodi di Pretty Things saranno diretti da Reed Morano, già regista di alcuni episodi di The Handmaid's Tale e Billions.