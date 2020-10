Positiva, il sospetto di Nina Zilli: ​"Credo che questi esametti..."

Nina Zilli si aggiunge al lungo elenco di personaggi noti che nelle ultime settimane hanno dichiarato di aver contratto il coronavirus. Dalle star sportive come Federica Pellegrini e Valentino Rossi, passando per Roberta Rei de Le iene e Masimo Lopez, i personaggi noti continuano a comunicare le loro positività. Pericolo scampato, invece, per Alessia Marcuzzi, che dopo un test rapido risultato "debolmente positivo" si è immediatamente messa in isolamento in attesa del risultato del tampone, risultato poi negativo. Ma anche Nina Zilli afferma di essere risultata negativa a tutti i test effettuati per la diagnosi del coronavirus, ma di averlo comunque contratto.

" Ho il Covid. Negli ultimi 5 giorni due tamponi negativi, un sierologico negativo e dopo un’ora mi è venuta la febbre. Credo che questi esametti siano un po’ ballerini ", afferma con sicurezza la cantante sui social, gettando inevitabilmente un'ombra sull'efficacia del sistema di tracciamento. Ha scoperto la positività dopo che un suo amico con il quale aveva cenato recentemente le ha comunicato la sua positività. Nina Zilli è fortunatamente paucisintomatica, lamenta di avere la febbrem dolori alle ossa e di non avere più il senso del gusto, tutte sintomatologie legate al Covid. Quello su cui, però, la cantante si interroga è proprio il sistema e il funzionamento degli strumenti diagnostici in nostro possesso per tracciare e individuare i soggetti positivi al coronavirus: " Ma come facciamo a essere sicuri se anche chi come me si tamponava ogni 5 secondi? Li ho sempre pagati di tasca mia, raddoppiandoli quando andavo ospite in televisione. Lo facevo per proteggere prima la mia famiglia e poi me. Sappiate che non ha funzionato ".