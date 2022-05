"No, grazie...": Manuel frena il gossip su Lulù

La storia d'amore tra Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo tiene ancora banco nonostante l'addio. Al settimanale Chi, Lulù Selassie non ha usato giri di parole sul padre di Manuel: " Ha fatto di tutto per ostacolarmi. Manuel ha subito pressioni da familiari e amici, gli devono avere fatto il lavaggio del cervello. Se non fosse stato per suo padre staremmo ancora insieme ". Franco Bortuzzo ha negato e in una recente intervista ha chiarito: " Io sostengo sempre Manuel nelle sue scelte. Quella di porre fine alla relazione con Lulù, da ragazzo maturo e responsabile qual è, l’ha meditata da tempo ". A mettere un punto alla questione ci ha pensato Manuel nella conferenza stampa di presentazione del film "Rinascere" incentrato proprio sulla sua storia prima e dopo l'aggressione e che andrà in onda su Rai Uno. Una giornalista ha provato a stuzzicare l'ex gieffino sul motivo dell'addio, ma la curiosità è stata subito bloccata dalla coordinatrice stampa, che ha invitato ad andare oltre. Ma Manuel, interpellato dalla giornalista, ha elegantemente passato la mano: " No grazie, sono qui per altro ". La sede social, quella utilizzata dalla coppia sino ad oggi, pare più consona.

Altro che ritorno di fiamma con Riccardo. Ida Platano, una delle dame più chiacchierate di Uomini e donne, è stata pizzicata in un locale con un misterioso uomo in atteggiamenti decisamente piccanti. Dopo la fine della frequentazione con Marcello e Alessandro, il pubblico ha creduto che la parrucchiera di Brescia fosse pronta a tornare da Riccardo, rientrato in trasmissione nuovamente da single. In realtà la dama è stata paparazzata da alcuni fan della trasmissione in un noto locale di Milano mentre si bacia con un uomo, che in molti hanno riconosciuto. Si tratterebbe di Marco l'ultimo cavaliere arrivato in studio per corteggiarla. La frequentazione sembra esser stata veloce e decisamente passionale. Durerà?