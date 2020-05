"Non fai nulla in casa, solo selfie": Guendalina Tavassi zittisce le hater

È bastato un selfie sexy in bikini per scatenare le ire delle follower di Guendalina Tavassi, a loro giudizio troppo impegnata a curare il look e il trucco, il tutto a discapito delle faccende di casa. Tra un costume floreale e uno scatto seducente, la giovane influencer ha mostrato a tutti i suoi seguaci il suo fisico mozzafiato, un simpatico momento di leggerezza, pensato anche per stemperare la tensione da lockdown. Ma le utenti non ne hanno voluto sapere e, forse troppo impegnate dalle incombenze domestiche, hanno rinfacciato all'ex gieffina il suo eccesso di libertà. " Come fai ad avere tutta sta voglia e il tempo di truccarti e cambiarti ogni mezzora ", scrive una delle utenti più agguerrite, poco felice di vedere la giovane influencer fasciata nel suo aderente costume floreale.

La follower non riesce proprio a digerire il tempo che Guendalina impegna tra un selfie e una posa sensuale, tanto da rilanciare con un piccato " io in questa quarantena tra compiti dei bambini, lavori di casa e fare la spesa arriva la sera che sono più morta che viva... beata te ". Guendalina sarebbe colpevole, a suo dire, di non dedicare tempo sufficiente a famiglia, casa e figli. Una presa di posizione che non è passata di certo innoservata, catturando l'attenzione dei tanti fan della giovane, sempre pronti a scendere in campo contro gli hater della loro beniamina.

" Il tuo commento trasuda invidia ", questa la critica più gettonata tra i fan di Guendalina, che colpevolizzano la follower di nutrire vero e proprio risentimento nei confronti dell'ex gieffina. Astio gratuito per quelle che sono solo innocenti attenzioni verso se stessa e per il proprio benessere: del resto Guendalina non fa certo mistero dell'amore che nutre per il proprio corpo e per la sua bellezza, più che evidente. Un percorso fatto di sport, detox alimentare e creme, per apparire sempre splendida.