"Non si è vaccinata davvero". La Ferragni nel mirino dei complottisti

" Che momento emozionante. Sembrava così lontano ma finalmente è successo ". Con queste parole, rigorosamente in inglese per i suoi fan internazionali, Chiara Ferragni ha annunciato ai suoi 24 milioni di follower su Instagram di aver ricevuto la mia prima dose di vaccino contro il Covid. L'influencer si è vaccinata il 2 giugno, ma il post in cui si è mostrata con l'ago nel braccio ha scatenato polemiche e critiche.

L'influencer ha scelto di pubblicizzare sui social network l'avvenuta vaccinazione, condividendo lo scatto dell'istante in cui la dose le è stata iniettata nel braccio dai sanitari. Poco dopo Chiara Ferragni ha condiviso con i suoi seguaci di Instagram alcuni video, dove ha parlato dell'emozione provata: " Come avete visto dal post ho fatto il vaccino e sono super felice perché mi sembra di vedere una luce alla fine del tunnel dopo un anno e mezzo, che ci è stato rubato della nostra vita". Infine la raccomandazione dell'influencer a vaccinarsi come unico "modo per uscire da un incubo ".

Nelle storie del suo profilo Instagram la Ferragni (che ha persino rivalutato la regione Lombardia) ha poi pubblicato il video in cui mostra il cerotto, che i sanitari le hanno apposto dopo l'iniezione sul braccio sinistro. Ma nei video realizzati in auto dopo il vaccino, il cerotto è visibile sul braccio destro. Un dettaglio che non è passato inosservato ai seguaci più attenti e che ha scatenato polemiche e accuse. Qualcuno l'ha accusata di fare propaganda alle vaccinazioni, mentre altri hanno messo in dubbio la veridicità della avvenuta vaccinazione.

Mi sento completamente normale. Mi fa ridere che tantissimi complottisti abbiano pensato che io abbai finto di fare il vaccino. Perché nel video sembrava che avessi il braccio diverso con il cerotto. Primo siete fuori. Secondo l'ho fatto sul braccio sinistro e la telecamera quando la uso frontale inverte l'immagine

Sono senza parole, complottisti siete pazzi

Bersagliata dalle critiche, la moglie di Fedez è tornato sul web con un video per spiegare l'accaduto: "". Nella foto la Ferragni, infatti, sembra mostrare il braccio destro mentre nella clip con il cerotto il braccio sinistro. "", ha concluso lei, mostrando le varie foto a confronto per cercare di placare gli animi ormai infuocati.